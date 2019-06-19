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РИА Новости

В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца

Вчера, 11:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Гражданин Украины, объявленный в международный розыск за совершение уголовного преступления на территории Евросоюза, задержан при попытке въехать в Крым, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.
Мужчина задержан в пункте пропуска "Джанкой" на российско-украинском участке госграницы. Он находился в розыске девять лет.
"Выявлен гражданин Украины 1979 года рождения, который с 2010 года объявлен в международный розыск за совершение уголовного преступления на территории Евросоюза", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 39-летний уроженец Закарпатской области следовал в Ялту.
"Мужчина является фигурантом уголовного дела, связанного с вымогательством денежных средств на территории Чехии.
После составления соответствующих документов мужчину передали в руки крымских правоохранителей, отметили в ведомстве. По окончании проверки иностранный гражданин будет передан инициатору розыска.
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ИнтерполФСБ РФКрымУкраинаПроисшествия
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