Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T11:51Z
https://ria.ru/20190619/1555692237.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155273/40/1552734038_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8217543012d00102028dc572e1a2f6e7.jpg
РИА Новости
Культура

Знаменитый канатоходец готов пройти между шпилями Нотр-Дама

Вчера, 11:51
54
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Знаменитый французский канатоходец Филипп Пети готов вновь пройти между шпилями Нотр-Дама-де Пари, чтобы помочь сбору средств на восстановление собора после пожара, сообщает Le Figaro.
Канатоходцу уже почти 69 лет, но он продолжает устраивать представления в воздухе и готовит мировое турне. В начале июня Пети исполнил очередной номер на крыше знаменитого бесшовного Стеклянного дома в Коннектикуте, возведенного американским архитектором Филиппом Джонсоном.
"Я бы хотел вновь пройти между двумя башнями Нотр-Дама, как в 1971 году, - сказал он после завершения номера на Стеклянном доме, - чтобы помочь сбору средств на реконструкцию". Канатоходец уже предлагал свои услуги министру культуры Франции, но тот пока не ответил.
Филипп Пети никогда не повторяет свои трюки. На Нотр-Даме "канат будет натянут также, но я сделаю кое-что другое", обещает канатоходец. Он рассчитывает на участие в своем номере виолончелиста Йо-Йо Ма, который будет привлекать к нему внимание публики.
Сорок пять лет назад Филипп Пети совершил знаменитый проход между башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке на высоте 450 метров. О нем в 2008 году сняли документальный фильм "Человек на канате", картина получила премию "Оскар", а в 2015 году он стал героем художественного фильма "Прогулка".
Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
14 июня, 11:23
Нотр-Дам получил только 9% обещанных пожертвований на реконструкцию
300000
КультураФранцияПариж
Рекомендуем
Выставка Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное в ГМИИ им. А. С. Пушкина
Выставка — главный блокбастер лета открылась в Пушкинском музее
РИА
Новости
Джейн Биркин и Серж Генсбур во время Каннского кинофестиваля, 16 мая, 1974 года
Порванную купюру с подписью Сержа Генсбура продали за пять тысяч евро
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия года театра во время посещения Российского театра драмы имени Ф. Волкова
Гостям Года Театра не надо платить визовый сбор
Лента
новостей
Съёмки многосерийного фильма Зулейха открывает глаза
Ведущие артисты театра "Современник" примут участие в марафоне чтения
Американская актриса Мерлин Монро во время съемок фильма Зуд седьмого года
В Голливуде украли статую Мэрилин Монро
Певица MARUV
Певица Maruv выступит в Москве на разогреве у Кристины Агилеры
Российский режиссер и актер Константин Хабенский на премьере своего фильма Собибор в кинотеатре Москва
Хабенский и Исакова сыграют главные роли в фильме Меликян "Троица"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Второго сезона сериала "Чернобыль" не будет
Актер Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер сыграет шпиона в триллере "Малко"
Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия Юрий Башмет
Клин должен ассоциироваться с именем Чайковского, считает Башмет
Концерт Рождество с Григорием Лепсом
Валерия нашла новое увлечение – певица изучает старую Москву
Выставка Щукин. Биография коллекции в ГМИИ им. А. С. Пушкина
В Пушкинском музее открываются две главные выставки лета
Музыкант Эд Ширан
Эд Ширан опубликовал трек-лист нового альбома
Перед началом церемонии награждения лауреатов государственной премии Инновация
Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:54Новый и.о. главы Пентагона посетит министерскую встречу НАТО в Брюсселе
03:52Эксперт оценил потенциал проектов по снижению потребления электроэнергии
03:50National Interest назвал "истинную причину" страха НАТО перед С-400
03:37Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
Лента новостейМолния