Знаменитый канатоходец готов пройти между шпилями Нотр-Дама

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Знаменитый французский канатоходец Филипп Пети готов вновь пройти между шпилями Нотр-Дама-де Пари, чтобы помочь сбору средств на восстановление собора после пожара, . Знаменитый французский канатоходец Филипп Пети готов вновь пройти между шпилями Нотр-Дама-де Пари, чтобы помочь сбору средств на восстановление собора после пожара, сообщает Le Figaro.

Канатоходцу уже почти 69 лет, но он продолжает устраивать представления в воздухе и готовит мировое турне. В начале июня Пети исполнил очередной номер на крыше знаменитого бесшовного Стеклянного дома в Коннектикуте, возведенного американским архитектором Филиппом Джонсоном.

"Я бы хотел вновь пройти между двумя башнями Нотр-Дама, как в 1971 году, - сказал он после завершения номера на Стеклянном доме, - чтобы помочь сбору средств на реконструкцию". Канатоходец уже предлагал свои услуги министру культуры Франции, но тот пока не ответил.

Филипп Пети никогда не повторяет свои трюки. На Нотр-Даме "канат будет натянут также, но я сделаю кое-что другое", обещает канатоходец. Он рассчитывает на участие в своем номере виолончелиста Йо-Йо Ма, который будет привлекать к нему внимание публики.