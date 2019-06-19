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РИА Новости

Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400

Вчера, 11:33
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИгорь Коротченко
Игорь Коротченко
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Игорь Коротченко . Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Политических проблем для поставки Ирану российских комплексов ПВО С-400 нет, вопрос только в платежеспособности Тегерана, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием (Россия) Игорь Коротченко.
Так он прокомментировал заявление секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в интервью РИА Новости о том, что Тегеран "изучает возможность" укрепить свою ПВО за счет зарубежного потенциала и в случае необходимости может провести консультации с Россией по С-400.
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При этом Шамхани уточнил, что пока Иран сталкивается лишь с "показной угрозой". Геополитическая ситуация в регионе усложнилась после атаки на танкеры в Оманском заливе, ответственность за которую США возложили на Иран. Тегеран категорически отвергает эти утверждения.
"Как известно, Иран ранее закупил партию российских ЗРС С-300ПМУ-2, поэтому в свете новых угроз и того давления, которому подвергается Тегеран со стороны Вашингтона, покупка С-400 была бы абсолютно логичным шагом. Очевидно, Иран осознал необходимость создания комплексной системы ПВО, в основе которой будут российские технологии", - сказал Коротченко РИА Новости в среду.
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Помимо С-400, Тегерану имеет смысл купить шесть-восемь дивизионов зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2" для прикрытия войск, а также особо важных политических и экономических объектов, резиденций политических и религиозных лидеров страны, полагает эксперт.
"С политической точки зрения, сегодня нет никаких препятствий для заключения такого контрактов между Москвой и Тегераном, так как техника ПВО – исключительно оборонительное оружие. Все упирается в вопрос платежеспособности иранской стороны, но, как известно, ИРИ вполне платежеспособна и располагает необходимыми финансовыми ресурсами", - подчеркнул собеседник агентства.
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"Закусили удила". Военный эксперт о противостоянии Турции и США по С-400США могут приостановить обучение турецких пилотов на F-35 из-за планов Турции закупить российские "Триумфы", сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов рассказал, как, по его мнению, будут развиваться события.
Коротченко полагает, что на выбор Ирана может повлиять успешная боевая эксплуатация С-300.
"Год назад Минобороны Ирана провело комплексную проверку ПВО, в ходе которой моделировался реальный налет ракет противника в условиях радиоэлектронных помех. Министр обороны Ирана лично присутствовал на этих учениях и дал высочайшую оценку российским системам С-300ПМУ-2, поразившим все без исключения ракеты-мишени", - добавил эксперт.
Недавно агентство Блумберг со ссылкой на двух источников сообщило, что Россия якобы отклонила запрос Ирана о продаже С-400. Комментируя это сообщение, вице-премьер Юрий Борисов заявил РИА Новости, что Россия вообще не получала от Ирана такой запрос.
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Юрий Борисов (военный деятель)Игорь КоротченкоЗРК С-300С-400 «Триумф»МоскваРоссияИранСШАВ мире
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