Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Политических проблем для поставки Ирану российских комплексов ПВО С-400 нет, вопрос только в платежеспособности Тегерана, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием (Россия) Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал заявление секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в интервью РИА Новости о том, что Тегеран "изучает возможность" укрепить свою ПВО за счет зарубежного потенциала и в случае необходимости может провести консультации с Россией по С-400.

При этом Шамхани уточнил, что пока Иран сталкивается лишь с "показной угрозой". Геополитическая ситуация в регионе усложнилась после атаки на танкеры в Оманском заливе, ответственность за которую США возложили на Иран. Тегеран категорически отвергает эти утверждения.

"Как известно, Иран ранее закупил партию российских ЗРС С-300ПМУ-2, поэтому в свете новых угроз и того давления, которому подвергается Тегеран со стороны Вашингтона, покупка С-400 была бы абсолютно логичным шагом. Очевидно, Иран осознал необходимость создания комплексной системы ПВО, в основе которой будут российские технологии", - сказал Коротченко РИА Новости в среду.

Помимо С-400, Тегерану имеет смысл купить шесть-восемь дивизионов зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2" для прикрытия войск, а также особо важных политических и экономических объектов, резиденций политических и религиозных лидеров страны, полагает эксперт.

"С политической точки зрения, сегодня нет никаких препятствий для заключения такого контрактов между Москвой и Тегераном, так как техника ПВО – исключительно оборонительное оружие. Все упирается в вопрос платежеспособности иранской стороны, но, как известно, ИРИ вполне платежеспособна и располагает необходимыми финансовыми ресурсами", - подчеркнул собеседник агентства.

Коротченко полагает, что на выбор Ирана может повлиять успешная боевая эксплуатация С-300.

"Год назад Минобороны Ирана провело комплексную проверку ПВО, в ходе которой моделировался реальный налет ракет противника в условиях радиоэлектронных помех. Министр обороны Ирана лично присутствовал на этих учениях и дал высочайшую оценку российским системам С-300ПМУ-2, поразившим все без исключения ракеты-мишени", - добавил эксперт.