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РИА Новости

Пресс-конференция зампреда Правительства РФ Т. Голиковой по итогам ЕГЭ

Вчера, 10:52
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24 июня в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по итогам основного периода ЕГЭ.
Участники:
- заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна ГОЛИКОВА;
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей КРАВЦОВ.

Как прошел основной период ЕГЭ в 2019 году? Каковы предварительные итоги экзаменов? Какие предметы пользовались популярностью у выпускников? Насколько успешно они справились? Какие нарушения и в каком количестве были зафиксированы?

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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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