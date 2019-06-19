Россия и Сирии заявили, что ООН преуменьшает масштабы бедствия в Эль-Холь

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ООН сильно преуменьшает масштабы гуманитарного бедствия в сирийском лагере Эль-Холь, в ужасающих условиях там живет 72 тысячи человек, об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

"Вызывают обеспокоенность оценки профильных структур ООН ситуации в "Эль-Холе", сильно преуменьшающие масштабы гуманитарного бедствия в лагере", - говорится в заявлении.

Руководители межведомственного координационного штаба РФ и Сирии обращают внимание всемирной организации, что на сегодняшний день вопреки многочисленным обещаниям США ни одна из проблем беженцев не решена.

"В настоящее время в лагере "Эль-Холь" в ужасающих условиях продолжают находиться около 72 тысяч человек, из них 91 процент составляют женщины и дети, при этом до 65% всего населения лагеря - это несовершеннолетние возрастом до 12 лет", - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что большинство из них не имеют нормального жилья, люди живут в самодельных палатках. Вывоз бытовых отходов все еще не организован. Отмечается, что подобные условия проживания, с учетом наступления жары, сохраняющейся нехватки продовольствия и качественной питьевой воды, ведут к вспышкам инфекционных заболеваний.

Кроме того, беженцы лишены необходимой медицинской помощи, в больницах нет квалифицированного персонала. Также в "Эль-Холе" процветает криминал, различные группы беженцев конфликтуют друг с другом, регулярно происходят столкновения с охраной.

"Неспособность администрации лагеря и ее американских кураторов взять ситуацию под контроль, обеспечить в нем порядок и безопасность ведет к продолжающимся страданиям и гибели людей", - добавляется в заявлении.