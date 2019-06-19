В Нижнем Новгороде задержали второго подозреваемого в похищении ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Второго подозреваемого в похищении шестилетнего мальчика задержали в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, вечером 12 июня 24-летний мужчина выманил шестилетнего мальчика с территории социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Канавинском районе Нижнего Новгорода, после чего скрылся с ребенком в неизвестном направлении. 13 июня он был задержан по горячим следам. Ребенка вернули в реабилитационный центр.