В Нижнем Новгороде задержали второго подозреваемого в похищении ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Второго подозреваемого в похищении шестилетнего мальчика задержали в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, вечером 12 июня 24-летний мужчина выманил шестилетнего мальчика с территории социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Канавинском районе Нижнего Новгорода, после чего скрылся с ребенком в неизвестном направлении. 13 июня он был задержан по горячим следам. Ребенка вернули в реабилитационный центр.
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"Восемнадцатого июня задержан второй соучастник преступления. Им оказался 25-летний мужчина. Как установили следователи СК, мальчик неоднократно просил похитителей отвезти его в реабилитационный центр или к матери. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Он гражданин Республики Узбекистан, на территории России находился нелегально", - говорится в сообщении регионального СУСК.