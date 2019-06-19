В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 13, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано девять случаев стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Хама – 11, Идлиб - два", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Уточняется, что количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.