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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вчера, 10:17
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирия
Сирия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 13, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано девять случаев стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Хама – 11, Идлиб - два", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Уточняется, что количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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