Пресс-конференция, посвященная остеопатии

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20 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Остеопатия – новая медицинская специальность. Мифы и реальность".