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РИА Новости

На Украине около 30 человек отравились после купания в озере

Вчера, 09:44
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КИЕВ, 19 июн –  РИА Новости. Около 30 человек госпитализированы с отравлением после купания в озере в Луганской области Украины, сообщила в среду пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"В течение 17-18 июня в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 27 человек (из них 22 ребенка), которые 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в городе Рубежное", - говорится в сообщении.
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Как сообщила пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай в Facebook, "все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере", полиция выясняет обстоятельства и причины госпитализации людей.
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Татьяна ПогукайFacebook, Inc.УкраинаВ мире
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