На Украине около 30 человек отравились после купания в озере

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Около 30 человек госпитализированы с отравлением после купания в озере в Луганской области Украины, сообщила в среду пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 17-18 июня в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 27 человек (из них 22 ребенка), которые 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в городе Рубежное", - говорится в сообщении.