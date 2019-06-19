Особый путь. Евгения Петрова – о современных художниках Саудовской Аравии

Москва, 19 июн – РИА Новости, Анна Кочарова. Рынок современного искусства Саудовской Аравии начинают открывать для себя музейные профессионалы и любители во всем мире. В стране появился и активно работает Центр международной культуры имени короля Абдул-Азиза. Полотна саудовских художников в прошлом году стали главной темой крупнейшей международной выставки современного искусства в ОАЭ "Арт Дубай". Одновременно Саудовская Аравия развивает и международные контакты в сфере искусства. В 2018 Русский музей показал в Эр-Рияде выставку Кандинского и Филонова – всего несколько работ, но они вызвали неподдельный интерес публики. В интервью РИА Новости замдиректора Русского музея Евгения Петрова рассказала о том, почему в Саудовской Аравии так любят русский авангард и почему в Россию стоит привести современное саудовское искусство:

– Русский музей возил в Эр-Рияд небольшую выставку русских художников-авангардистов. По какому принципу Вы отбирали работы?

– Нас сразу попросили привезти немного работ, потому что это была не выставка как таковая, а презентация будущей выставки. Мы отобрали абстрактную живопись, которая как мы понимаем, больше понятна нашим будущим зрителям. И естественно, выбрали известные имена – Кандинского и Филонова. Последний, может быть, и не так известен, как Кандинский, но он, конечно, один из выдающихся мастеров русского авангарда.

Я наблюдала, как зрители в Эр-Рияде смотрели эти работы, и мне показалось, что они отнеслись с большим вниманием к тому, что мы привезли.

– Филонов ведь довольно тяжелый художник…

– Да, тяжелый, когда видите его полотно издали и не можете подробно рассмотреть. А если всмотреться, то там есть мозаика, которая, во-первых, очень красива. Когда ты начинаешь вглядываться, то обращаешь внимание на колористическую гамму. В работах Филонова есть мозаичность и орнаментальность, которые близки Востоку. А Кандинский – это и красивый художник, и очень важный, и абстрактный.

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– Недавно на открытии выставки в Эрмитаже художница из Саудовской Аравии Лулуа Аль-Хомуд как раз говорила о своей любви к Кандинскому, о том, что она вдохновлялась его работами.

– Да, поэтому мы и выбрали Кандинского для показа в Эр-Рияде. И если мы будем там делать большую выставку, то пойдем по тому же пути, естественно расширив список авторов. Ведь абстракция в России – это явление достаточно многогранное. И можно, в зависимости от площади экспозиции, показать работы от 1900-х годов и до сегодняшнего дня. Или, наоборот, сосредоточиться только на начале ХХ века. Все зависит от договоренностей и возможностей.

– Вы посмотрели возможные площадки в Эр-Рияде, где могла бы разместиться такая выставка?

– Мы посмотрели пространство в королевском дворце, а также несколько музеев, что для нас интереснее – там интерьер не перегружен декором. К тому же в музеях можно строить перегородки, красить стены, делать тематические блоки, устанавливать свет.

© Павел Филонов, 1928–1929 Картина Павла Филонова "Формула весны" 1928–1929. Холст, масло. 250 x 285 © Павел Филонов, 1928–1929 Картина Павла Филонова "Формула весны" 1928–1929. Холст, масло. 250 x 285

Мы с коллегами посетили музеи современного искусства, и в одном из них посмотрели выставку местных художников. Это было интересно: мы смогли понять характер и уровень современного искусства Саудовской Аравии, и, что порадовало, это очень хороший уровень.

Работы разные, но во всех сохраняется национальная тональность, и это не только орнаменты. Национальная почва чувствуется и в цвете, который, как правило, неяркий, и в композиции работ.

Я обратила внимание на то, что холст чаще всего не "забит". Есть изображение, но большую роль играет само пространство. Авторы могут холсту придать какой-то цвет, а иногда оставляют просто чистым. Работают с поверхностью все очень по-разному. Таким образом, зрителям остается больше поводов для размышлений и эстетических впечатлений.

Мне кажется, что Восток в этом смысле привлекателен, он не перегружает современного зрителя политичностью, сюжетами. Когда смотришь на эту живопись, хочется наслаждаться цветом, композицией, декоративными решениями.

Саудовские художники пользуются разными техниками и всеми современными материалами, есть и видеоарт.

Но мы больше обращали внимание на живописные вещи. Есть и скульптура, хотя и немного. Насколько я понимаю, все авторы учились где-то за рубежом, поэтому они владеют художественным языком, которым пользуется весь мир. Но, что приятно, сохраняют какую-то "самость".

В этом есть большой плюс, потому что глобализация в искусстве стала малоинтересна. К тому же саудовские художники работают для своих зрителей и прекрасно понимают, на каком языке нужно разговаривать с аудиторией.

– Если привезете выставку саудовских авторов в Россию – что бы вы показали нашим зрителям?

– Я бы повезла именно современное искусство. Для нашего музея важно видеть современное, хочется понять, как художники работают в относительно закрытом мире и при этом остаются на очень хорошем уровне. И нам, как стране, у которой особый путь, было бы это интересно. Я уверена, что саудовская современная живопись будет интересна российским зрителям.

Мы сейчас открываем выставку китайского художника, и у него одна тема – подсолнухи. И в живописи, и в графике, и в скульптуре – и это потрясающе! Неважно что, а важно как сделано. То же самое и с саудовскими художниками – есть новые подходы, свежая манера, техники.

– Так или иначе, мы все подвержены стереотипам, и Восток у нас всегда ассоциируется с орнаментальностью, коврами, мозаиками. Это существует в современном претворении?