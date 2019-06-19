Площадь природных пожаров на севере Камчатки выросла до 11 гектаров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июн – РИА Новости. Площадь природных пожаров на севере Камчатки за стуки выросла почти вдвое – с 6 до 11 гектаров, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ранее власти сообщали, что в Пенжинском районе на севере Камчатки действуют пять очагов природных пожаров общей площадью более шести гектаров. Для тушения огня в указанный район была отправлена оперативная группа сотрудников лесоохраны и добровольцы. Два пожара находились в непосредственной близости от сёл Таловка и Каменское.

"За последние сутки на самой северной территории Камчатки возникли еще три активные термоточки в районе сел Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в Пенжинском районе действуют 8 термоточек. Ситуация осложняется установившейся на севере Камчатки теплой и ветреной погодой, которая способствует быстрому распространению огня по тундре и лесотундре.

"Тушение осуществляется с применением вертолета с водосливным устройством, наземная группа работает на кромке возгораний. Проведена воздушная разведка пожаров, действующих в районе сел Каменское, Таловка и Оклан. Установлено, что часть из них в перспективе самоликвидируется, уперевшись в естественные горные и водные преграды", - приводит пресс-служба слова зампреда правительства региона Сергея Хабарова.