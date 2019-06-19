Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T07:08Z
https://ria.ru/20190619/1555686583.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155308/82/1553088235_0:2:2768:1559_1036x0_80_0_0_48aa407daf1d634ba22337b3f03d6f5a.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, кто может быть конкурентом Трампа на выборах в 2020 году

Вчера, 07:08
1418
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп не имеет конкурентов среди республиканцев, а среди демократов его конкурентом может быть бывший вице-президент США Джо Байден, который занимал этот пост в 2009-2017 годах при президенте Бараке Обаме, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, комментируя объявление Трампа о своем выдвижении на президентские выборы в 2020 году.
"Ситуация в Республиканской партии достаточно интересная, даже пикантная, потому что обычно, когда президент выдвигается во второй раз и уже действующий президент участвует в гонке, то партия делает ставку на него с самого начала и фактически праймериз, если и бывают, то чисто формальные", - сказал РИА Новости Гарбузов.
"Я сомневаюсь, чтобы кто-то из республиканцев был фигурой, равновеликой Трампу, который мог бы участвовать, да еще и выиграть у Трампа. И они в принципе понимают, что победить Трампа очень сложно. Это большая головная боль и для демократов", - сказал эксперт.
Президент США Дональд Трамп в Токио, Япония. 27 мая 2019
Вчера, 04:15
Эксперт оценил шансы Трампа на переизбрание
По его мнению, сейчас обе партии столкнулись с кризисом лидерства, потому что грядущие выборы могут стать выборами между двумя самыми пожилыми кандидатами – Трампом и Байденом. "Сейчас фаворитом у демократов является Байден, то есть за истекшие годы демократы не сумели найти молодого лидера, вроде Клинтона или Обамы, который бы действительно повел за собой партию", - отметил он.
Говоря о возможных шансах Байдена, эксперт отметил, что у него нет тех качеств, которыми обладает Трамп, способный повести за собой массы. "Допустим, Байден выигрывает праймериз и выходит на финишную прямую, но сможет ли он победить Трампа – вот это большой вопрос для всех, потому что та энергетика, которая исходила от Трампа на прошлых выборах – для Байдена это проблема, Байден так не сможет", - сказал Гарбузов.
При этом, по его словам, у Байдена есть свой избиратель. "Очевидно, и левые демократы могут сплотиться вокруг Байдена, понимая, что настал час, когда надо дать бой Трампу, которого ненавидят все демократы. И здесь очень многое зависит от электората, от того, насколько Байден сумеет их убедить, что надо прекратить все эти распри и идти на избирательные участки", - считает эксперт.
Президент США Дональд Трамп
15 июня, 08:00
Америка в ужасе: "Трамп приглашает Россию вмешаться в президентские выборы"
При этом, по его мнению, в ходе избирательной кампании демократы будут использовать и обвинения Трампа, связанные с докладом спецпрокурора Мюллера, посвященный вмешательству России в избирательную кампанию 2016 года.
"Демократы будут уверять избирателей, что был нанесен удар по американской демократии и что Трамп ни в коем случае не должен оставаться на второй срок в Белом доме. Это будет их центральный пункт. Кроме всего прочего, они будут говорить о том, что в Вашингтоне воцарился хаос, и здесь они не очень будут грешить против истины, а также что он не сумел сплотить нацию", - отметил Гарбузов.
Главным успехом Трампа, по его мнению, является состояние американской экономики. "Если к концу следующего года ничего не будет происходить, экономический рост будет примерно таким же, каким он является сегодня, то Трамп переизберется", - сказал он.
Кроме того, ощущение улучшения жизни при Трампе должно укрепиться у избирателей, которых он перетянул у Демократической партии – у белых жителей американской глубинки. "Сейчас задача, которая стоит перед Трампом – удержать тех, кого он оторвал от демократов в 2016 году, и если он сумеет их удержать, да еще и оторвет кого-то, это значит, что его тактика была очень успешной", - заключил эксперт.
Нарисовался – не сотрешь
Вчера, 18:54
Нарисовался – не сотрешь
561001
Обсудить 0
Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
РИА
Новости
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Названы самые популярные курорты на Азовском море
Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
Алибасов дал первое после своего отравления интервью
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко допустил отказ Киева от Крыма
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ
Дмитрий Тымчук
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
На востоке Москвы мужчина погиб в драке у метро
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Два школьника получили положительные оценки на ЕГЭ после скандала с ручками
На Марсе обнаружили след от мощного взрыва
На Марсе обнаружили след от мощного взрыва
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
Киркоров рассказал о "жесткой посадке" самолета в Москве
Космонавты
Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
Лента новостейМолния