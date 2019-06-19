Эксперт рассказал, кто может быть конкурентом Трампа на выборах в 2020 году

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп не имеет конкурентов среди республиканцев, а среди демократов его конкурентом может быть бывший вице-президент США Джо Байден, который занимал этот пост в 2009-2017 годах при президенте Бараке Обаме, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, комментируя объявление Трампа о своем выдвижении на президентские выборы в 2020 году.

"Ситуация в Республиканской партии достаточно интересная, даже пикантная, потому что обычно, когда президент выдвигается во второй раз и уже действующий президент участвует в гонке, то партия делает ставку на него с самого начала и фактически праймериз, если и бывают, то чисто формальные", - сказал РИА Новости Гарбузов.

"Я сомневаюсь, чтобы кто-то из республиканцев был фигурой, равновеликой Трампу, который мог бы участвовать, да еще и выиграть у Трампа. И они в принципе понимают, что победить Трампа очень сложно. Это большая головная боль и для демократов", - сказал эксперт.

По его мнению, сейчас обе партии столкнулись с кризисом лидерства, потому что грядущие выборы могут стать выборами между двумя самыми пожилыми кандидатами – Трампом и Байденом. "Сейчас фаворитом у демократов является Байден, то есть за истекшие годы демократы не сумели найти молодого лидера, вроде Клинтона или Обамы, который бы действительно повел за собой партию", - отметил он.

Говоря о возможных шансах Байдена, эксперт отметил, что у него нет тех качеств, которыми обладает Трамп, способный повести за собой массы. "Допустим, Байден выигрывает праймериз и выходит на финишную прямую, но сможет ли он победить Трампа – вот это большой вопрос для всех, потому что та энергетика, которая исходила от Трампа на прошлых выборах – для Байдена это проблема, Байден так не сможет", - сказал Гарбузов.

При этом, по его словам, у Байдена есть свой избиратель. "Очевидно, и левые демократы могут сплотиться вокруг Байдена, понимая, что настал час, когда надо дать бой Трампу, которого ненавидят все демократы. И здесь очень многое зависит от электората, от того, насколько Байден сумеет их убедить, что надо прекратить все эти распри и идти на избирательные участки", - считает эксперт.

При этом, по его мнению, в ходе избирательной кампании демократы будут использовать и обвинения Трампа, связанные с докладом спецпрокурора Мюллера, посвященный вмешательству России в избирательную кампанию 2016 года.

"Демократы будут уверять избирателей, что был нанесен удар по американской демократии и что Трамп ни в коем случае не должен оставаться на второй срок в Белом доме. Это будет их центральный пункт. Кроме всего прочего, они будут говорить о том, что в Вашингтоне воцарился хаос, и здесь они не очень будут грешить против истины, а также что он не сумел сплотить нацию", - отметил Гарбузов.

Главным успехом Трампа, по его мнению, является состояние американской экономики. "Если к концу следующего года ничего не будет происходить, экономический рост будет примерно таким же, каким он является сегодня, то Трамп переизберется", - сказал он.