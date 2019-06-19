Пьяный приморец расписал ругательствами памятник Ленину в поселке

"В дежурную часть отдела МВД России по Пограничному району поступило сообщение о нанесенных нецензурных надписях на памятнике… В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 18-летний молодой человек. В отделе полиции он дал признательные показания, пояснив, что совершил правонарушение, находясь под воздействием алкоголя", - говорится в сообщении.