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РИА Новости

Пьяный приморец расписал ругательствами памятник Ленину в поселке

Вчера, 05:40
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту осквернения памятника Владимиру Ленину в поселке Пограничный в Приморье: монумент расписал нецензурными словами пьяный 18-летний юноша, сообщает региональное УМВД РФ.
"В дежурную часть отдела МВД России по Пограничному району поступило сообщение о нанесенных нецензурных надписях на памятнике… В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 18-летний молодой человек. В отделе полиции он дал признательные показания, пояснив, что совершил правонарушение, находясь под воздействием алкоголя", - говорится в сообщении.
По факту осквернения памятника начато производство по статье "мелкое хулиганство".
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