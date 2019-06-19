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РИА Новости

Исследование: россияне стали активнее оплачивать картами товары для детей

Вчера, 03:30
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТерминал для оплаты банковскими картами
Терминал для оплаты банковскими картами
© РИА Новости / Антон Денисов
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Терминал для оплаты банковскими картами. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россияне стали активнее оплачивать картами товары для детей, сильнее всего вырос объем безналичных покупок велосипедов, самокатов и детской воды - на 42%, сказано в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Его текст имеется в распоряжении РИА Новости.
Аналитики изучили 19 миллиардов чеков по всей стране за пять месяцев 2019 года и сравнили результаты с аналогичным периодом прошлого года. Исследование подготовлено к форуму "Секреты детского маркетинга", проводимому Ассоциацией индустрии детских товаров.
По данным "Платформы ОФД", объем безналичных покупок подгузников за тот же период вырос на 20%, автокресел - на 11%, детского питания - на 11%.
"Исследование подтверждает общероссийский тренд на серьезный рост доли карточных оплат, в основном за счет увеличения доли бесконтактных платежей и сегмента электронной коммерции в целом, а также в результате обновления кассовой техники и появления большего числа эквайринговых терминалов в точках продаж, что обеспечивает дополнительное удобство при оплате", - пояснил директор по продуктам на больших данных "Платформы ОФД" Дмитрий Батюшенков.
Кроме того, аналитики изучили, как за год изменился объем продаж в перечисленных категориях. Так, продажи детских велосипедов и самокатов выросли на 30%, детской воды - на 27%, подгузников - на 9%, по автокреслам показатель сохранился на уровне прошлого года. В то же время аналитики зафиксировали падение объема продаж детского питания - на 4%.
Родители традиционно не экономят на товарах, связанных с физической активностью детей, таких как самокаты и велосипеды, заметил эксперт. В этом году на рост показателей продаж этого сегмента, по его мнению, повлиял также более ранний старт летнего сезона.
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