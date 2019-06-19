Исследование: россияне стали активнее оплачивать картами товары для детей

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россияне стали активнее оплачивать картами товары для детей, сильнее всего вырос объем безналичных покупок велосипедов, самокатов и детской воды - на 42%, сказано в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Его текст имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики изучили 19 миллиардов чеков по всей стране за пять месяцев 2019 года и сравнили результаты с аналогичным периодом прошлого года. Исследование подготовлено к форуму "Секреты детского маркетинга", проводимому Ассоциацией индустрии детских товаров.

По данным "Платформы ОФД", объем безналичных покупок подгузников за тот же период вырос на 20%, автокресел - на 11%, детского питания - на 11%.

"Исследование подтверждает общероссийский тренд на серьезный рост доли карточных оплат, в основном за счет увеличения доли бесконтактных платежей и сегмента электронной коммерции в целом, а также в результате обновления кассовой техники и появления большего числа эквайринговых терминалов в точках продаж, что обеспечивает дополнительное удобство при оплате", - пояснил директор по продуктам на больших данных "Платформы ОФД" Дмитрий Батюшенков.

Кроме того, аналитики изучили, как за год изменился объем продаж в перечисленных категориях. Так, продажи детских велосипедов и самокатов выросли на 30%, детской воды - на 27%, подгузников - на 9%, по автокреслам показатель сохранился на уровне прошлого года. В то же время аналитики зафиксировали падение объема продаж детского питания - на 4%.