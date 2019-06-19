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РИА Новости

Мексика пригласила Цукерберга помочь обеспечить интернетом бедное население

02:08
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© AFP 2019 / Gerard JulienМарк Цукерберг
Марк Цукерберг
© AFP 2019 / Gerard Julien
Марк Цукерберг. Архивное фото
МЕХИКО, 19 июн – РИА Новости. Мексика пригласила основателя Facebook Марка Цукерберга помочь в обеспечении интернетом бедного населения страны, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время видеоконференции с американским бизнесменом.
"Если вы сочтете интересным, мы вас приглашаем поучаствовать в создании сообщества, было бы удивительно, если бы Facebook помог с обеспечением связи, особенно бедным слоям населения", - сказал глава государства.
По его словам, 20% населения страны из 129 миллионов не имеют доступа к интернету, и это наименее обеспеченные граждане. Речь идет о жителях 300 тысяч населенных пунктов.
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Марк ЦукербергМексикаFacebook, Inc.В мире
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