На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Издание Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.

Мероприятие было посвящено пятой годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав России. В нем участвовали около тысячи человек, в том числе 150 офицеров с женами и 130 гражданских пар. Кроме того, бал посетили атташе 15 стран.

Фотографии нарядно одетых гостей поразили читателей. Многие пользователи признались, что для них вид стройных девушек без татуировок стал глотком свежего воздуха.

"Не то что американки. Те с ног до головы в наколках, как зэки, и одеваться толком не умеют", — написал lives matter.

"Как много в России и странах бывшего СССР симпатичных женщин, молодых и стройных, — не то что наши пьяные толстухи, изрисованные татуировками", — отметил Mzungu.

"Очень эффектное мероприятие. Много хорошо воспитанных, утонченных и элегантно одетых мужчин и женщин", — считает SGinNC.

Мнение британских читателей о первых красавицах Росгвардии

Британские издания, в том числе Daily Mail, The Sun и Daily Mirror, также публиковали статьи, посвященные всероссийскому фотоконкурсу "Краса Росгвардии". Британские читатели и здесь не остались равнодушными к участницам конкурса.

Первые красавицы Росгвардии © Фото : ДВСМИ Росгвардии В конкурсе победила прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга. За нее отдали больше всего голосов. 1 из 13 В конкурсе победила прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга. За нее отдали больше всего голосов. © Фото : ДВСМИ Росгвардии © Фото : ДВСМИ Росгвардии Младший лейтенант полиции из Омска Анастасия Будило — одна из 12 финалисток. 2 из 13 Младший лейтенант полиции из Омска Анастасия Будило — одна из 12 финалисток. © Фото : ДВСМИ Росгвардии © Фото : ДВСМИ Росгвардии Старший сержант полиции Виктория Бредихина, Санкт-Петербург. 3 из 13 Старший сержант полиции Виктория Бредихина, Санкт-Петербург. © Фото : ДВСМИ Росгвардии © Фото : ДВСМИ Росгвардии Майор полиции из Тулы Ольга Асцатурова. 4 из 13 Майор полиции из Тулы Ольга Асцатурова. © Фото : ДВСМИ Росгвардии © Фото : ДВСМИ Росгвардии Лейтенант из Грозного Карина Шмакова. 5 из 13 Лейтенант из Грозного Карина Шмакова. © Фото : ДВСМИ Росгвардии © Фото : ДВСМИ Росгвардии Старший лейтенант саратовской полиции Светлана Фарафонова. 6 из 13 Старший лейтенант саратовской полиции Светлана Фарафонова. © Фото : ДВСМИ Росгвардии © Фото : ДВСМИ Росгвардии Младший сержант из Москвы Ольга Сизова. 7 из 13 Младший сержант из Москвы Ольга Сизова. © Фото : ДВСМИ Росгвардии © Фото : ДВСМИ Росгвардии Младший сержант Анна Пискун, Киров. 8 из 13 Младший сержант Анна Пискун, Киров. © Фото : ДВСМИ Росгвардии © Фото : ДВСМИ Росгвардии Майор полиции Екатерина Ермакова, Москва. 9 из 13 Майор полиции Екатерина Ермакова, Москва. © Фото : ДВСМИ Росгвардии © Фото : ДВСМИ Росгвардии Майор полиции Юлия Гладышева, город Иваново. 10 из 13 Майор полиции Юлия Гладышева, город Иваново. © Фото : ДВСМИ Росгвардии © Фото : ДВСМИ Росгвардии Младший сержант Наталья Школьная из Северска. 11 из 13 Младший сержант Наталья Школьная из Северска. © Фото : ДВСМИ Росгвардии © Фото : ДВСМИ Росгвардии Ефрейтор из Ростова-на-Дону Кристина Цыганова. 12 из 13 Ефрейтор из Ростова-на-Дону Кристина Цыганова. © Фото : ДВСМИ Росгвардии © Фото : ДВСМИ Росгвардии Снимки победительницы и финалисток включат в календарь Росгвардии на 2020 год. На фото — лейтенант полиции из Калининграда Анна Юлдашева. 13 из 13 Снимки победительницы и финалисток включат в календарь Росгвардии на 2020 год. На фото — лейтенант полиции из Калининграда Анна Юлдашева. © Фото : ДВСМИ Росгвардии 1 из 13 В конкурсе победила прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга. За нее отдали больше всего голосов. © Фото : ДВСМИ Росгвардии 2 из 13 Младший лейтенант полиции из Омска Анастасия Будило — одна из 12 финалисток. © Фото : ДВСМИ Росгвардии 3 из 13 Старший сержант полиции Виктория Бредихина, Санкт-Петербург. © Фото : ДВСМИ Росгвардии 4 из 13 Майор полиции из Тулы Ольга Асцатурова. © Фото : ДВСМИ Росгвардии 5 из 13 Лейтенант из Грозного Карина Шмакова. © Фото : ДВСМИ Росгвардии 6 из 13 Старший лейтенант саратовской полиции Светлана Фарафонова. © Фото : ДВСМИ Росгвардии 7 из 13 Младший сержант из Москвы Ольга Сизова. © Фото : ДВСМИ Росгвардии 8 из 13 Младший сержант Анна Пискун, Киров. © Фото : ДВСМИ Росгвардии 9 из 13 Майор полиции Екатерина Ермакова, Москва. © Фото : ДВСМИ Росгвардии 10 из 13 Майор полиции Юлия Гладышева, город Иваново. © Фото : ДВСМИ Росгвардии 11 из 13 Младший сержант Наталья Школьная из Северска. © Фото : ДВСМИ Росгвардии 12 из 13 Ефрейтор из Ростова-на-Дону Кристина Цыганова. © Фото : ДВСМИ Росгвардии 13 из 13 Снимки победительницы и финалисток включат в календарь Росгвардии на 2020 год. На фото — лейтенант полиции из Калининграда Анна Юлдашева. © Фото : ДВСМИ Росгвардии

"На днях я пытался вспомнить имя русской женщины-снайпера, которая убила более 200 нацистов во время Второй мировой войны. Эти женщины красивые. Опасные. Экзотические. Уверен, что Владимир Путин уважает их и доверяет им", — написал Daganflyer.

"Они выглядят намного лучше, чем их грузные британские коллеги", — написал пользователь под ником Malthus.

"Русские женщины правят в европейском мире красоты, от них не сильно отстали Польша и Венгрия", — выразила мнение Erica67.

"Россия… Там мужчины все еще мужчины, а женщины — женщины", — отметил Prima Vera.

Пользователь Caelestis напомнил, что русские женщины славятся своей красотой, а alsocurious заметил, что, судя по конкурсу, в России "не все так плохо".

Реакция британцев на флешмоб российский учителей

Британские СМИ обратили внимание и на флешмоб российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула. Многие комментаторы восхитились красотой российских учителей и даже выразили желание вернуться в школу, но уже в России.

"Я хочу вернуться в школу в России. Мне всего 54", — написал пользователь Eryops.

"Мои школьные учителя не были похожи на этих девушек", — с сожалением отметил пользователь aphassal.

"Если бы в мое время учителя были такими, я бы никогда так много не прогуливал", — признался lostinherts67.

"Никто из моих учителей не выглядел так хорошо. Проклятье", — поддержал его Welsh Wizard.