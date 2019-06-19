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РИА Новости

На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму

00:35
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчастники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
Мероприятие было посвящено пятой годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав России. В нем участвовали около тысячи человек, в том числе 150 офицеров с женами и 130 гражданских пар. Кроме того, бал посетили атташе 15 стран.
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
17 июня, 14:33
Танцы и поэзия в Севастополе: VI Большой офицерский бал
Фотографии нарядно одетых гостей поразили читателей. Многие пользователи признались, что для них вид стройных девушек без татуировок стал глотком свежего воздуха.
"Не то что американки. Те с ног до головы в наколках, как зэки, и одеваться толком не умеют", — написал lives matter.
"Как много в России и странах бывшего СССР симпатичных женщин, молодых и стройных, — не то что наши пьяные толстухи, изрисованные татуировками", — отметил Mzungu.
"Очень эффектное мероприятие. Много хорошо воспитанных, утонченных и элегантно одетых мужчин и женщин", — считает SGinNC.

Мнение британских читателей о первых красавицах Росгвардии

Британские издания, в том числе Daily Mail, The Sun и Daily Mirror, также публиковали статьи, посвященные всероссийскому фотоконкурсу "Краса Росгвардии". Британские читатели и здесь не остались равнодушными к участницам конкурса.
Первые красавицы Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

В конкурсе победила прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга. За нее отдали больше всего голосов.

Прапорщик полиции Анна Храмцова, Екатеринбург
1 из 13

В конкурсе победила прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга. За нее отдали больше всего голосов.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Младший лейтенант полиции из Омска Анастасия Будило — одна из 12 финалисток.

Младший лейтенант полиции Будило Анастасия, г. Омск
2 из 13

Младший лейтенант полиции из Омска Анастасия Будило — одна из 12 финалисток.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Старший сержант полиции Виктория Бредихина, Санкт-Петербург.

Старший сержант полиции Виктория Бредихина, г. Санкт-Петербург
3 из 13

Старший сержант полиции Виктория Бредихина, Санкт-Петербург.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Майор полиции из Тулы Ольга Асцатурова.

Майор полиции Асцатурова Ольга, г. Тула
4 из 13

Майор полиции из Тулы Ольга Асцатурова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Лейтенант из Грозного Карина Шмакова.

Лейтенант Шмакова Карина, г. Грозный
5 из 13

Лейтенант из Грозного Карина Шмакова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Старший лейтенант саратовской полиции Светлана Фарафонова.

Старший лейтенант полиции Фарафонова Светлана, г. Саратов
6 из 13

Старший лейтенант саратовской полиции Светлана Фарафонова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Младший сержант из Москвы Ольга Сизова.

Младший сержант Сизова Ольга, г. Москва
7 из 13

Младший сержант из Москвы Ольга Сизова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Младший сержант Анна Пискун, Киров.

Младший сержант Пискун Анна, г. Киров
8 из 13

Младший сержант Анна Пискун, Киров.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Майор полиции Екатерина Ермакова, Москва.

Майор полиции Ермакова Екатерина, г. Москва
9 из 13

Майор полиции Екатерина Ермакова, Москва.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Майор полиции Юлия Гладышева, город Иваново.

Майор полиции Гладышева Юлия, г. Иваново
10 из 13

Майор полиции Юлия Гладышева, город Иваново.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Младший сержант Наталья Школьная из Северска.

Младший сержант Школьная Наталья, г. Северск
11 из 13

Младший сержант Наталья Школьная из Северска.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Ефрейтор из Ростова-на-Дону Кристина Цыганова.

Ефрейтор Цыганова Кристина, г. Ростов-на-Дону
12 из 13

Ефрейтор из Ростова-на-Дону Кристина Цыганова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Снимки победительницы и финалисток включат в календарь Росгвардии на 2020 год. На фото — лейтенант полиции из Калининграда Анна Юлдашева.

Лейтенант полиции Юлдашева Анна, г. Калининград
13 из 13

Снимки победительницы и финалисток включат в календарь Росгвардии на 2020 год. На фото — лейтенант полиции из Калининграда Анна Юлдашева.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
1 из 13

В конкурсе победила прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга. За нее отдали больше всего голосов.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
2 из 13

Младший лейтенант полиции из Омска Анастасия Будило — одна из 12 финалисток.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
3 из 13

Старший сержант полиции Виктория Бредихина, Санкт-Петербург.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
4 из 13

Майор полиции из Тулы Ольга Асцатурова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
5 из 13

Лейтенант из Грозного Карина Шмакова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
6 из 13

Старший лейтенант саратовской полиции Светлана Фарафонова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
7 из 13

Младший сержант из Москвы Ольга Сизова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
8 из 13

Младший сержант Анна Пискун, Киров.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
9 из 13

Майор полиции Екатерина Ермакова, Москва.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
10 из 13

Майор полиции Юлия Гладышева, город Иваново.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
11 из 13

Младший сержант Наталья Школьная из Северска.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
12 из 13

Ефрейтор из Ростова-на-Дону Кристина Цыганова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
13 из 13

Снимки победительницы и финалисток включат в календарь Росгвардии на 2020 год. На фото — лейтенант полиции из Калининграда Анна Юлдашева.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
"На днях я пытался вспомнить имя русской женщины-снайпера, которая убила более 200 нацистов во время Второй мировой войны. Эти женщины красивые. Опасные. Экзотические. Уверен, что Владимир Путин уважает их и доверяет им", — написал Daganflyer.
"Они выглядят намного лучше, чем их грузные британские коллеги", — написал пользователь под ником Malthus.
"Русские женщины правят в европейском мире красоты, от них не сильно отстали Польша и Венгрия", — выразила мнение Erica67.
"Россия… Там мужчины все еще мужчины, а женщины — женщины", — отметил Prima Vera.
Пользователь Caelestis напомнил, что русские женщины славятся своей красотой, а alsocurious заметил, что, судя по конкурсу, в России "не все так плохо".
Участницы Общероссийского конкурса красоты Краса России 2013
22 ноября 2018, 14:56
Шикарная замарашка. Рассуждения иностранцев о российских женщинахСтрашные и страшно красивые, сильные духом настолько, что им указывают на место. На Западе пытаются систематизировать определение "русские женщины".

Реакция британцев на флешмоб российский учителей

Британские СМИ обратили внимание и на флешмоб российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула. Многие комментаторы восхитились красотой российских учителей и даже выразили желание вернуться в школу, но уже в России.
"Я хочу вернуться в школу в России. Мне всего 54", — написал пользователь Eryops.
"Мои школьные учителя не были похожи на этих девушек", — с сожалением отметил пользователь aphassal.
"Если бы в мое время учителя были такими, я бы никогда так много не прогуливал", — признался lostinherts67.
"Никто из моих учителей не выглядел так хорошо. Проклятье", — поддержал его Welsh Wizard.
При этом большинство комментаторов поддержало уволенную Кувшинникову, а также акцию в ее поддержку.
Конкурс красоты Мисс Венесуэла 2015 в Каракасе
16 января, 14:50
Названы страны с самыми красивыми женщинами
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ВеликобританияРоссияВ мире
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