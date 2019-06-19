На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму

Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
Мероприятие было посвящено пятой годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав России. В нем участвовали около тысячи человек, в том числе 150 офицеров с женами и 130 гражданских пар. Кроме того, бал посетили атташе 15 стран.
Фотографии нарядно одетых гостей поразили читателей. Многие пользователи признались, что для них вид стройных девушек без татуировок стал глотком свежего воздуха.
"Не то что американки. Те с ног до головы в наколках, как зэки, и одеваться толком не умеют", — написал lives matter.
"Как много в России и странах бывшего СССР симпатичных женщин, молодых и стройных, — не то что наши пьяные толстухи, изрисованные татуировками", — отметил Mzungu.
"Очень эффектное мероприятие. Много хорошо воспитанных, утонченных и элегантно одетых мужчин и женщин", — считает SGinNC.
Мнение британских читателей о первых красавицах Росгвардии
Британские издания, в том числе Daily Mail, The Sun и Daily Mirror, также публиковали статьи, посвященные всероссийскому фотоконкурсу "Краса Росгвардии". Британские читатели и здесь не остались равнодушными к участницам конкурса.
"На днях я пытался вспомнить имя русской женщины-снайпера, которая убила более 200 нацистов во время Второй мировой войны. Эти женщины красивые. Опасные. Экзотические. Уверен, что Владимир Путин уважает их и доверяет им", — написал Daganflyer.
"Они выглядят намного лучше, чем их грузные британские коллеги", — написал пользователь под ником Malthus.
"Русские женщины правят в европейском мире красоты, от них не сильно отстали Польша и Венгрия", — выразила мнение Erica67.
"Россия… Там мужчины все еще мужчины, а женщины — женщины", — отметил Prima Vera.
Пользователь Caelestis напомнил, что русские женщины славятся своей красотой, а alsocurious заметил, что, судя по конкурсу, в России "не все так плохо".
Британские СМИ обратили внимание и на флешмоб российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула. Многие комментаторы восхитились красотой российских учителей и даже выразили желание вернуться в школу, но уже в России.
"Я хочу вернуться в школу в России. Мне всего 54", — написал пользователь Eryops.
"Мои школьные учителя не были похожи на этих девушек", — с сожалением отметил пользователь aphassal.
"Если бы в мое время учителя были такими, я бы никогда так много не прогуливал", — признался lostinherts67.
"Никто из моих учителей не выглядел так хорошо. Проклятье", — поддержал его Welsh Wizard.
При этом большинство комментаторов поддержало уволенную Кувшинникову, а также акцию в ее поддержку.
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