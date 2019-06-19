BCG: РФ вошла в топ-30 самых привлекательных стран для цифровых экспертов

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия вошла в топ-30 стран мира по уровню привлекательности для цифровых экспертов как основного места работы, заняв 25 место из 180 государств, показало совместное исследование международной консалтинговой компании BCG и The Network, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Больше всего цифровых экспертов готовы переехать в Россию из Казахстана (38%) и Белоруссии (27%). Также в топ стран, потенциальных "поставщиков" цифровых талантов для России вошли Турция, Ангола, Никарагуа, Сербия, Литва, Перу, Эстония и Украина. В опросе приняло участие более 26 тысяч человек из 180 стран, из них более 1,6 тысячи специалистов из России.

Желание переехать наиболее часто озвучили эксперты из развивающихся стран, которым подобный шаг видится как возможность для карьерного развития. "При более детальном анализе мы также обнаружили, что зачастую цифровые эксперты больше всего хотели бы переехать либо куда-то по соседству, либо в страну, где люди говорят на том же языке и имеют близкую культуру", - приводятся в исследовании слова одного из авторов, старшего партнера BCG Райнера Штрака.

Главным направлением для переезда в целом по миру стали США, а наиболее популярным городом - Лондон. Следом за британской столицей идут Нью-Йорк, Берлин, Амстердам и Барселона. При этом российские эксперты отдают предпочтение Германии и Берлину. Также российские цифровые эксперты, в отличие от коллег, не готовы рассматривать Ближний Восток (Абу-Даби и Дубай) в качестве места для переезда.

При этом россияне с экспертными знаниями и навыками в сфере digital меньше стремятся уехать на работу за рубеж, чем их иностранные коллеги: 58% против 67% в среднем по миру. Более 90% цифровых экспертов в России имеют высшее образование (против 80% в мире), 71% из них — это мужчины (68% в среднем по миру). Вопреки расхожему мнению, они предпочитают работать в крупных компаниях, а не в стартапах. Лишь 11% занимают позиции на верхних уровнях корпоративной иерархии, а у 47% вообще нет никаких менеджерских обязанностей.