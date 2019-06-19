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РИА Новости
Туризм

Британский писатель опубликовал снимки разрушенной русской деревни в Японии

01:52
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© Flickr / Thomas Favre-BulleЛес в Японии
Лес в Японии
© Flickr / Thomas Favre-Bulle
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Британо-американский писатель и фотораф Майкл Джон Грист опубликовал снимки заброшенного тематического парка в Японии "Русская деревня Ниигата", сообщает Daily Mail.
По данным издания, парк открылся в 1993 году, чтобы способствовать улучшению отношений между Японией и Россией, но в 2004 году перестал работать из-за отсутствия посетителей, а в 2016-м оказался полностью разрушенным. Майкл дважды посещал парк и делал фотографии.
На снимках можно увидеть выцветшие голубые купола, украшающие церковь в русском стиле, яркие фрески внутри сооружения.
Майкл также побывал в отеле, там он бродил по десяткам обугленных комнат, усыпанных сломанной мебелью.
На одном изображении, сделанном Гристом, есть ржавая карта тематического парка "Русская деревня Ниигата", на ней - различные достопримечательности - рестораны, театры, сувенирные магазины и даже поле для гольфа.
Самым ценным зданием парка была копия церкви Рождества Христова в Суздале, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Издание сообщает, что Майкл Джон Грист прожил в Токио 11 лет и провел большую часть времени, исследуя и фотографируя "темную сторону" Японии.
Вместе с русской деревней Ниигата, которая находится в лесу в шести часах езды от Токио, он фотографировал заброшенные военные базы, города-призраки и подземные бункеры.
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