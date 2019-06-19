Чем грозит один укус клеща и что делать, если это случилось

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Ирина Халецкая. Активность клещей, переносчиков энцефалита, боррелеза и менингита, не снижается. С начала сезона в медучреждения обратились уже несколько тысяч россиян. Роспотребнадзор успокаивает: пока это не выходит за рамки средних показателей. Однако специалисты напоминают, что последствия укусов могут быть разными.

Два месяца был овощем

Когда Максиму Шпакову (имя изменено) из Кемеровской области было 19 лет, вместе с отцом он на несколько дней отправился в тайгу за кедровыми шишками. Максима укусил клещ, но так как они были достаточно далеко от города, в больницу сразу не обратились. По словам Шпакова, через день он почувствовал сильную головную боль, ничего не помогало. "Мы сели в машину и поехали домой. А дальше я отключился на три месяца: две недели находился в коме, остальные 2,5 месяца жил как овощ и ничего не осознавал", — вспоминает Максим в беседе с РИА Новости.

По его словам, укус энцефалитного клеща вызвал воспаление головного мозга, менингеальный синдром и частичную амнезию.

"Однажды посыпаюсь, за окном — снег, хотя, казалось, еще вчера на мне были шорты и майка. Смотрю телевизор, листаю странички в соцсетях, вижу вроде бы знакомых мне людей, но кто они такие, не помню. Пришлось забросить учебу в вузе и заново по крупицам восстанавливать память", — рассказывает он.

И через год после укуса клеща некоторые последствия заболевания у Максима остались. Он часто "лунатил" по ночам и однажды перепутал дверь с окном, в итоге упал с третьего этажа. Получил перелом шейки бедра, запястья, выбил семь передних зубов верхней челюсти.

"Лежал на кровати месяц, видел только небо в форточке. Когда сняли гипс, оказалось, что рука криво срослась. Пришлось ломать и гипсовать заново. Но я научился неплохо рисовать, а потом начал много бегать. Сделал новые зубы. Сейчас все нормализовалось: у меня хорошая работа, с женой воспитываем ребенка, живем на море", — делится подробностями Максим. И настоятельно советует: при укусе клеща обязательно сразу обращайтесь в больницу.

В лесу и молоке

Клещевой энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Специалисты Росприроднадзора объяснили РИА Новости: возбудитель болезни передается человеку сразу же после присасывания клеща, зараженного вирусом.

Пострадать может любой, независимо от пола и возраста, однако больше всего рискуют те, кто часто проводит время в лесу. Впрочем, подцепить паукообразное можно в парках и других открытых пространствах. Кроме того, нарваться на клеща есть шанс также при употреблении сырого козьего, овечьего или коровьего молока.

"Инкубационный, он же скрытый, период длится до двух недель, но иногда может растянуться и до двух месяцев. Болезнь всегда начинается остро: озноб, сильная головная боль, резкое повышение температуры до 39 градусов, тошнота и рвота. Болят мышцы", — предупреждают в пресс-службе Росприроднадзора. Эксперты рекомендуют не игнорировать меры профилактики, поскольку они действительно помогают сохранить жизнь и здоровье. В особенности в тех регионах, где велик риск заразиться клещевым энцефалитом. В частности, речь идет об Урале, Сибири, Дальнем Востоке и регионах Северо-Западного федерального округа.

Фортуна отвернулась

Американец Джастас Уолкер переехал на Алтай в 2016 году, открыл небольшую ферму. Разводил коз, делал мягкие сыры, о своей жизни в России рассказывал в блоге. В 2017-м на собственные средства построил мост через горную речку Куевата. Его отчет о строительстве в социальных сетях меньше чем за неделю посмотрели около 70 тысяч человек. Пользователи прозвали Уолкера "веселым молочником" за его заразительный смех и позитивное отношение к проблемам.

Но в начале июня того же года "веселого молочника" укусил клещ. Точнее, он снял с себя сразу трех паукообразных, пока искал в лесу сбежавших с пастбища баранов. В итоге клещи "наградили" его сразу и энцефалитом, и боррелезом, и менингитом. Больше недели Джастас находился в крайне тяжелом состоянии — на грани комы. Однако барнаульские медики смогли поставить его на ноги.

"Когда я жил на Севере, снимал клещей, как ягоду с куста, проблем не было. А в тот раз фортуна отвернулась: собрал полный букет", — рассказывал позже Уолкер о случившемся.

"Полгода я восстанавливался, только ел да спал. Постепенно приучал себя к нагрузкам, но давались мне они крайне трудно. От колки дров тошнило, трясло. До сих пор не могу работать весь день, нужно отдыхать и беречь силы. Впрочем, с каждым месяцем мне все лучше, принимаю препараты, повышающие иммунитет", — говорит фермер РИА Новости.

Энцефалит и менингит, добавляет он, оставили следы — у Джастаса появились чувство рассеянности и повышенная тревожность. "Через упражнения я борюсь с этими проблемами", — объясняет американец.

Как себя обезопасить

Инструктор по спортивному ориентированию со стажем Сергей Климашов больше десяти лет водит экскурсии в лес в Алтайском крае и тщательно следит за тем, чтобы никто из туристов в группе не пострадал от укуса клеща. Эксперт поделился с РИА Новости рекомендациями о том, как максимально обезопасить себя от клещей.

"Ни для кого не секрет, что паукообразные пробираются снизу, но не исключено, что клещ будет сидеть на ветке дерева или цветах. Поэтому нужно быть в одежде, под которую не сможет проникнуть клещ, в том числе через воротник или манжеты. Рубашка должна быть с длинными рукавами и плотной резинкой на запястьях. Верх обязательно заправляют в штаны, штаны — в носки и сапоги. Возможно, такой внешний вид кому-то покажется смешным, но в лесу уж точно нет места моде. Голову и шею закрывают косынкой или шапкой. Одного капюшона недостаточно, поскольку он неплотно прилегает к голове, поэтому есть риск обнаружить клеща прямо в волосах", — перечисляет Климашов.

Для защиты от клещей используют отпугивающие средства — репелленты, ими обрабатывают открытые участки тела и одежду. Нужно как можно чаще осматривать себя — хотя бы раз в полчаса, а найденных клещей сразу снимать. Особенно надо быть внимательным, если идешь в туалет, предупреждает Климашов.

Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать голову и хоботок, который глубоко и сильно держится под кожей. Необходимо захватить клеща пинцетом или обернутыми в чистую марлю пальцами, повернуть тело паукообразного вокруг оси — перпендикулярно поверхности укуса. После вымыть руки с мылом, а клеща спрятать в банку. Место укуса продезинфицировать — подойдет спирт, йод, одеколон. Если внутри осталась точка, обработать пятипроцентным йодом. Снятого клеща требуется отнести на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии или любую другую лабораторию.