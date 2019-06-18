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РИА Новости

Глава Карелии прокомментировал назначение Орешкина куратором республики

Вчера, 19:59
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Архивное фото
ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июн – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что назначение куратором региона министра экономического развития Максима Орешкина даст новый толчок для развития республики, сообщила во вторник его пресс-секретарь Марина Кабатюк.
Ранее сообщалось, что регионы, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в правительстве России. В частности, министр экономического развития Максим Орешкин был назначен куратором республик Алтай, Карелия и Тува.
Максим Орешкин
31 марта, 03:13
Глава Тувы считает назначение Орешкина куратором региона полезным
"Уверен, что институт кураторства позволит выстроить эффективное взаимодействие с федеральным центром и даст новый толчок развитию нашей республики. Но рассчитывать мы должны в первую очередь на собственные силы. Перспективы у нас есть, о чем свидетельствуют динамика развития и рост доходов. Надеюсь, что личное участие Максима Станиславовича в судьбе Карелии будет способствовать преодолению факторов, сдерживающих развитие нашего региона. Ведь сегодня уже очевидно, что не только федеральное финансирование является залогом успешного территориального развития", - процитировала Парфенчикова Кабатюк.
Глава региона также отметил, что Карелия активно сотрудничает с Минэкономразвития, в первую очередь по вопросам реализации федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".
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Максим ОрешкинМинистерство экономического развития РФАртур ПарфенчиковРоссияКарелияЭкономика
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