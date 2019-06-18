Глава Карелии прокомментировал назначение Орешкина куратором республики

Ранее сообщалось, что регионы, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в правительстве России. В частности, министр экономического развития Максим Орешкин был назначен куратором республик Алтай, Карелия и Тува.

"Уверен, что институт кураторства позволит выстроить эффективное взаимодействие с федеральным центром и даст новый толчок развитию нашей республики. Но рассчитывать мы должны в первую очередь на собственные силы. Перспективы у нас есть, о чем свидетельствуют динамика развития и рост доходов. Надеюсь, что личное участие Максима Станиславовича в судьбе Карелии будет способствовать преодолению факторов, сдерживающих развитие нашего региона. Ведь сегодня уже очевидно, что не только федеральное финансирование является залогом успешного территориального развития", - процитировала Парфенчикова Кабатюк.