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РИА Новости

Франция и Италия хотят в ближайшие годы оказаться от угля в электроэнергии

Вчера, 19:31
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВетряные электростанции в Крыму
Ветряные электростанции в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости, Мария Князева. Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Португалия планируют уже в обозримой перспективе оказаться от использования угля для генерации электроэнергии, рассказали в Еврокомиссии.
"Роль угля постепенно сходит на нет. Все больше и больше стран ЕС говорят конкретно о том, когда они хотят перестать использовать уголь", - сообщил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции.
Франция планирует перестать использовать уголь для генерации электроэнергии к 2022 году, Италия и Ирландия - к 2025 году, Дания, Испания, Нидерланды, Португалия и Финляндия - к 2030 году. Отказаться от угля и установить для этого конкретный срок планирует и Германия, рассказал еврокомиссар по энергетике и Климату Мигель Ариас Каньете.
Еврокомиссия стремится к сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу в сфере энергетики и даже предложила стратегию, предполагающую возможность перехода к нейтральной для климата экономике Евросоюза к середине века, то есть с нулевыми чистыми выбросами парниковых газов.
Среди путей достижения этой цели, исходя из материалов ЕК, есть, к примеру, увеличение использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), декарбонизация транспорта за счет использования его альтернативных видов, сокращение потребления энергии, развитие природных поглотителей выбросов за счет более устойчивого использования земель. К примеру, максимизируя использование энергии из возобновляемых источников, ЕС может добиться того, что более 80% электричества будет приходиться на ВИЭ к 2050 году, сообщала ЕК.
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