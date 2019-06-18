Франция и Италия хотят в ближайшие годы оказаться от угля в электроэнергии

БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости, Мария Князева. Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Португалия планируют уже в обозримой перспективе оказаться от использования угля для генерации электроэнергии, рассказали в Еврокомиссии.

"Роль угля постепенно сходит на нет. Все больше и больше стран ЕС говорят конкретно о том, когда они хотят перестать использовать уголь", - сообщил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции.

Франция планирует перестать использовать уголь для генерации электроэнергии к 2022 году, Италия и Ирландия - к 2025 году, Дания, Испания, Нидерланды, Португалия и Финляндия - к 2030 году. Отказаться от угля и установить для этого конкретный срок планирует и Германия, рассказал еврокомиссар по энергетике и Климату Мигель Ариас Каньете.

Еврокомиссия стремится к сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу в сфере энергетики и даже предложила стратегию, предполагающую возможность перехода к нейтральной для климата экономике Евросоюза к середине века, то есть с нулевыми чистыми выбросами парниковых газов.