В Госдуме началась работа по введению биометрической регистрации депутатов

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Государственной Думе началась работа над введением биометрической регистрации депутатов, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин перед началом семинара "Новые технологии для экономики будущего", посвященного развитию цифровой экономики и современных технологий.

Депутаты Государственной думы во главе со спикером обсудят вопросы развития цифровой экономики в ходе семинара "Новые технологии для экономики будущего" на площадке "Школы 21" Сбербанка. В рамках семинара будут обсуждаться вопросы развития цифровой экономики и современных технологий, в том числе робототехники и искусственного интеллекта, а также необходимых изменений в сфере образования, в частности, подготовки IT-специалистов и повышения цифровой грамотности населения. Семинар пройдет в преддверии больших парламентских слушаний по цифровой экономике, которые состоятся в ГД 8 июля.

"Мы начали работать над введением биометрической регистрации в Государственной думе. Депутаты будут иметь доступ к своим карточкам для голосования только после того, как система идентифицирует депутата", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы Госдумы.

Кроме того, специалисты компании продемонстрировали парламентариям технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения, которые позволяют распознавать лица. Также депутатам представили технологии в области безопасности, которые, в частности, дают возможность распознавать лица в местах массового пребывания людей, а также системы поддержки принятия решений врачами.