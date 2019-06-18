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РИА Новости

В Госдуме началась работа по введению биометрической регистрации депутатов

Вчера, 18:52
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Государственной Думе началась работа над введением биометрической регистрации депутатов, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин перед началом семинара "Новые технологии для экономики будущего", посвященного развитию цифровой экономики и современных технологий.
Депутаты Государственной думы во главе со спикером обсудят вопросы развития цифровой экономики в ходе семинара "Новые технологии для экономики будущего" на площадке "Школы 21" Сбербанка. В рамках семинара будут обсуждаться вопросы развития цифровой экономики и современных технологий, в том числе робототехники и искусственного интеллекта, а также необходимых изменений в сфере образования, в частности, подготовки IT-специалистов и повышения цифровой грамотности населения. Семинар пройдет в преддверии больших парламентских слушаний по цифровой экономике, которые состоятся в ГД 8 июля.
"Мы начали работать над введением биометрической регистрации в Государственной думе. Депутаты будут иметь доступ к своим карточкам для голосования только после того, как система идентифицирует депутата", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы Госдумы.
Кроме того, специалисты компании продемонстрировали парламентариям технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения, которые позволяют распознавать лица. Также депутатам представили технологии в области безопасности, которые, в частности, дают возможность распознавать лица в местах массового пребывания людей, а также системы поддержки принятия решений врачами.
Ранее Володин сообщал, что регистрация депутатов в Госдуме по биометрическим данным может быть введена в зале пленарных заседаний до осени.
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