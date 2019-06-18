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РИА Новости
Иркутская область

Госэкспертиза дала положительное заключение по ремонту дороги на Ольхоне

Вчера, 18:58
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ИРКУТСК, 18 июн – РИА Новости. Правительство Иркутской области получило положительное заключение госэкспертизы на проведение капитального ремонта участка дороги на острове Ольхон, о которой жители рассказали президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Речь о строительстве и реконструкции дороги на байкальском острове Ольхон шла в ходе прямой линии Владимира Путина летом 2017 года. Сложность заключалась в том, что земли острова входят в состав Прибайкальского национального парка, где в соответствии с законом "О сохранении озера Байкала" нельзя производить строительные и хозяйственные работы. Для исполнения поручения президента РФ необходимо, в частности, внести изменения в федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях", а также передать землю, где проходит дорога, в государственную собственность Иркутской области.
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"Аукцион на проведение капитального ремонта участка дороги на острове Ольхон с 153 по 159 км будет объявлен в августе этого года. Получено положительное заключение государственной экспертизы по данному объекту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году планируется объявить конкурс на выполнение проектных работ по реконструкции дороги, проходящей непосредственно через административный центр муниципального образования - поселок Хужир.
В настоящее время ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" ведет работу по формированию земельных участков под реконструкцию дороги и постановке их на кадастровый учет.
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Кроме этого, как отмечается в сообщении пресс-службы правительства региона, губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился в федеральный центр с предложением не включать в границы Прибайкальского нацпарка населенные пункты. В мае 2019 года Минприроды РФ представило проект постановления правительства РФ "О расширении границ Прибайкальского национального парка", выполненного с учетом позиции Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Данный документ ставит под угрозу исполнение поручения президента Российской Федерации в части реконструкции дороги на острове Ольхон. Официальное письмо по этому поводу направлено на имя министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина.
В письме также отмечается, что "включение населенных пунктов в границы национального парка приведет к дополнительным административным барьерам, а также будет существенным сдерживающим фактором как для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности, так и в целом для социально-экономического развития региона".

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