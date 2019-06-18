США обязаны вернуться к выполнению СВПД, заявили в МИД

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США в соответствии с международным правом обязаны вернуться к выполнению всех обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (CВПД) и снять все санкции против Ирана, говорится в заявлении замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

"В соответствии с международным правом США обязаны немедленно вернуться к выполнению всех обязательств по СВПД и резолюции СБ ООН 2231, снять все восстановленные ими с мая 2018 года санкции против Ирана и перестать создавать препятствия планомерному осуществлению договоренностей всеми другими странами", - подчеркивается в заявлении Рябкова, опубликованном на сайте МИД РФ.

По его словам, угрозы США применить санкции за выполнение решений Совета Безопасности со всей очевидностью находятся за гранью здравого смысла. "Настоятельно рекомендуем американским коллегам взвесить, к действиям какой страны в данном контексте применим термин "шантаж", - добавил Рябков.

Как отмечается в заявлении, американские коллеги нанесли сокрушительный удар по одному из наиболее значимых глобальных дипломатических достижений, отказавшись в мае 2018 года от всех своих обязательств в рамках СВПД, и тем самым поставили себя вне мирового сообщества и фактически проигнорировали международное право, "за которое они теперь вдруг решили порадеть".

Ранее представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Иран способен превысить уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой, в течение 1-2 дней и в конце июня превысит предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Представитель совета нацбезопасности Белого дома Гаррет Марки заявил РИА Новости, что США считают заявления Ирана о грядущем повышении уровня обогащения урана "ядерным шантажом".