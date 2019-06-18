МИД: ОБСЕ должна отреагировать на призывы запретить доступ к Sputnik Литва

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия призывает представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира и правозащитников отреагировать на призыв литовских парламентариев запретить доступ к сайту информагентства Sputnik Литва, заявил МИД РФ.

Ранее сообщалось, что члены оппозиционной партии "Союз Отечества-Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили запретить доступ к сайту Sputnik Литва.

"Призываем к реакции профильные международные структуры, прежде всего представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также правозащитные НПО", - сказано в комментарии на сайте МИД РФ.

В Москве также отметили, что желают услышать оценки из Брюсселя на предмет того, насколько такое "откровенное издевательство Литвы над свободой слова и СМИ соответствует общеевропейским демократическим ценностям, которыми так гордятся в Евросоюзе".