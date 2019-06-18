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РИА Новости
Медиавойны

МИД: ОБСЕ должна отреагировать на призывы запретить доступ к Sputnik Литва

Вчера, 17:52
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия призывает представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира и правозащитников отреагировать на призыв литовских парламентариев запретить доступ к сайту информагентства Sputnik Литва, заявил МИД РФ.
Ранее сообщалось, что члены оппозиционной партии "Союз Отечества-Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили запретить доступ к сайту Sputnik Литва.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 17:30
В МИД России прокомментировали призывы запретить доступ к Sputnik Литва
"Призываем к реакции профильные международные структуры, прежде всего представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также правозащитные НПО", - сказано в комментарии на сайте МИД РФ.
В Москве также отметили, что желают услышать оценки из Брюсселя на предмет того, насколько такое "откровенное издевательство Литвы над свободой слова и СМИ соответствует общеевропейским демократическим ценностям, которыми так гордятся в Евросоюзе".
"Подобные репрессии против СМИ со стороны официального Вильнюса грубо нарушают международное право в части, касающейся свободы выражения мнений и равного доступа к информации. Не говоря уже о том, что подобное просто недопустимо в современном цивилизованном обществе", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
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МедиавойныАрлем ДезирОБСЕЛитваВ мире
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