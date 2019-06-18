Болтон заявил, что США "идут в атаку" на хакеров из Китая и других стран

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон "идет в атаку" на хакеров из Китая и других стран, используя для этого новые полномочия, обозначенные в президентском меморандуме 2018 года, пишет издание Washington Free Beacon.
По информации издания, Болтон отметил, что "Китай продолжает кибератаки против правительственных и частных сетей", целью которых является получение интеллектуальной собственности для наращивания военного потенциала КНР и экономической модернизации страны. "Болтон заявил, что в результате США идут в атаку на китайских и других иностранных хакеров, используя новые полномочия, изложенные в недавно подписанном президентском меморандуме", - пишет издание.
Издание сообщает, что, отвечая на вопрос о том, сократил ли Китай кражу интеллектуальной собственности, которую, по мнению США, он проводит посредством кибератак, Болтон заявил: "Нет. Я думаю, что это одна из причин, почему одним из наших приоритетов было заменить президентскую директиву-20 (Presidential Policy Directive 20, PPD-20) тем, что мы называем президентским меморандумом по национальной безопасности-13 (National Security Presidential Memorandum-13, NSPM-13), который кардинально изменил процесс контроля и утверждения наступательных киберопераций".
Китай ранее неоднократно отвергал свою причастность к любым формам противоправных действий в киберпространстве и заявлял об американской активности в китайском сегменте интернета.
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Директива 2012 года, известная как Presidential Policy Directive 20, регламентировала деятельность американских ведомств в случае кибератак в отношении противников страны. Как отмечает издание, засекреченная директива, подписанная Бараком Обамой, предусматривала строгий процесс утверждения, необходимый для проведения кибератак. В частности, согласно этой директиве, для операций требовалось получение президентского одобрения или разрешение иностранного государства. Теперь же, по словам Болтона, "новый порядок" дает больше полномочий "операторам в военном и разведывательном сообществе и поможет установить сдерживание иностранных кибератак".
"Мы полностью пересмотрели процесс утверждения (киберопераций) и контроля. Я не говорю, что мы достигли цели, но я говорю, что мы сделали очень важный старт. Мне бы хотелось побольше поговорить о том, что мы делаем. Это строго засекречено", - заявил Болтон.
"Невозможно достичь системы сдерживания в киберпространстве или где-либо еще, если вы не убедите своих противников, что они заплатят более высокую цену за участие в своих наступательных кибероперациях, чем они надеются получить... И мы начали это в конце 2018 года, (когда) мы приняли NSPM-13", - приводит издание слова Болтона.
Советник президента США утверждает, что впервые новые обозначенные в NSPM-13 полномочия были использованы киберкомандованием ВС США против "российских оперативников" до промежуточных выборов в США в 2018 году. "Я думаю, что мы оказали реальное влияние на предотвращение попыток России повлиять на выборы в 2018 году. Мы начали, подчеркните слово "начали", создавать структуры сдерживания в киберпространстве. Но нам предстоит долгий путь. Мы выходим из длившейся восемь лет полной пассивности администрации Обамы, которая оставила нас очень уязвимыми", - заявил Болтон.
В феврале газета Washington Post сообщила, что киберкомандование вооруженных сил США во время промежуточных выборов 2018 года блокировало доступ петербургского "Агентства интернет-исследований" к интернету. По словам источников газеты, это было частью первой наступательной киберкампании против России, направленной на предотвращение ее предполагаемых "попыток вмешаться в американские выборы".
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Газета New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты, назвал авторов "врагами народа" и отметил, что публикация подобной "неправдивой истории" является "фактически государственной изменой некогда великой газеты". New York Times в ответ на обвинения Трампа заявила, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом статьи до публикации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предлагала международное сотрудничество для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности, но США на эти предложения никогда не откликались. Он также сказал, что российские стратегически важные области экономики подвергаются атакам из-за рубежа, а соответствующие ведомства постоянно ведут с этим борьбу.