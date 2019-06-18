Болтон заявил, что США "идут в атаку" на хакеров из Китая и других стран

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон "идет в атаку" на хакеров из Китая и других стран, используя для этого новые полномочия, обозначенные в президентском меморандуме 2018 года, пишет издание Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон "идет в атаку" на хакеров из Китая и других стран, используя для этого новые полномочия, обозначенные в президентском меморандуме 2018 года, пишет издание Washington Free Beacon

По информации издания, Болтон отметил, что "Китай продолжает кибератаки против правительственных и частных сетей", целью которых является получение интеллектуальной собственности для наращивания военного потенциала КНР и экономической модернизации страны. "Болтон заявил, что в результате США идут в атаку на китайских и других иностранных хакеров, используя новые полномочия, изложенные в недавно подписанном президентском меморандуме", - пишет издание.

Издание сообщает, что, отвечая на вопрос о том, сократил ли Китай кражу интеллектуальной собственности, которую, по мнению США, он проводит посредством кибератак, Болтон заявил: "Нет. Я думаю, что это одна из причин, почему одним из наших приоритетов было заменить президентскую директиву-20 (Presidential Policy Directive 20, PPD-20) тем, что мы называем президентским меморандумом по национальной безопасности-13 (National Security Presidential Memorandum-13, NSPM-13), который кардинально изменил процесс контроля и утверждения наступательных киберопераций".

Китай ранее неоднократно отвергал свою причастность к любым формам противоправных действий в киберпространстве и заявлял об американской активности в китайском сегменте интернета.

Директива 2012 года, известная как Presidential Policy Directive 20, регламентировала деятельность американских ведомств в случае кибератак в отношении противников страны. Как отмечает издание, засекреченная директива, подписанная Бараком Обамой, предусматривала строгий процесс утверждения, необходимый для проведения кибератак. В частности, согласно этой директиве, для операций требовалось получение президентского одобрения или разрешение иностранного государства. Теперь же, по словам Болтона, "новый порядок" дает больше полномочий "операторам в военном и разведывательном сообществе и поможет установить сдерживание иностранных кибератак".

"Мы полностью пересмотрели процесс утверждения (киберопераций) и контроля. Я не говорю, что мы достигли цели, но я говорю, что мы сделали очень важный старт. Мне бы хотелось побольше поговорить о том, что мы делаем. Это строго засекречено", - заявил Болтон.

"Невозможно достичь системы сдерживания в киберпространстве или где-либо еще, если вы не убедите своих противников, что они заплатят более высокую цену за участие в своих наступательных кибероперациях, чем они надеются получить... И мы начали это в конце 2018 года, (когда) мы приняли NSPM-13", - приводит издание слова Болтона.

Советник президента США утверждает, что впервые новые обозначенные в NSPM-13 полномочия были использованы киберкомандованием ВС США против "российских оперативников" до промежуточных выборов в США в 2018 году. "Я думаю, что мы оказали реальное влияние на предотвращение попыток России повлиять на выборы в 2018 году. Мы начали, подчеркните слово "начали", создавать структуры сдерживания в киберпространстве. Но нам предстоит долгий путь. Мы выходим из длившейся восемь лет полной пассивности администрации Обамы, которая оставила нас очень уязвимыми", - заявил Болтон.

В феврале газета Washington Post сообщила, что киберкомандование вооруженных сил США во время промежуточных выборов 2018 года блокировало доступ петербургского "Агентства интернет-исследований" к интернету. По словам источников газеты, это было частью первой наступательной киберкампании против России, направленной на предотвращение ее предполагаемых "попыток вмешаться в американские выборы".

После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Газета New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты, назвал авторов "врагами народа" и отметил, что публикация подобной "неправдивой истории" является "фактически государственной изменой некогда великой газеты". New York Times в ответ на обвинения Трампа заявила, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом статьи до публикации.