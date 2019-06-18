Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T16:40Z
https://ria.ru/20190618/1555673575.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155567/32/1555673249_0:100:1920:1180_1036x0_80_0_0_49bb0e98e319298311603cbfdca79cc0.jpg
РИА Новости

Ученые обнаружили популяцию нарвалов у Земли Франца-Иосифа

Вчера, 16:40
25
© Фото : пресс-служба "Газпром нефть"Нарвалы
Нарвалы
© Фото : пресс-служба "Газпром нефть"
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. В ходе первой экспедиции проекта "Нарвал. Легенда Арктики", инициированного компанией "Газпром нефть", ученые зафиксировали в районе Земли Франца-Иосифа группы нарвалов общей численностью более 30 особей, сообщает пресс-служба компании.
Полевые исследования редкого морского животного, проведенные в течение четырех недель учеными Института проблем экологии и эволюции РАН имени А. Н. Северцова в рамках полярной экспедиции "Трансарктика-2019", зафиксировали популяции нарвалов у островов Карла-Александра и Джексона. По мнению исследователей, регистрация сразу нескольких материнских групп в одной акватории - крайне важное событие. Предположительно, воды архипелага служат местообитанием репродуктивной части популяции, говорится в сообщении.
Как отметили в "Газпром нефти", исследование станет основой программы изучения редких китообразных в российской Арктике до 2022 года.
"Нарвал. Легенда Арктики" является экологическим проектом масштабной программы компании "Газпром нефть" — "Время Арктики". Проект позволит оценить состояние популяции "морского единорога" в западном секторе арктической зоны России, определить численность и границы распространения вида, а также сформировать программу по сохранению "краснокнижного" китообразного из Красной книги. До настоящего времени комплексные исследования этого вида не проводились.
Фиолетовое сияние в канадской Арктике
15 марта 2018, 14:37
Ученые раскрыли природу загадочных фиолетовых "радуг" в небе Арктики
"Газпром нефть" активно развивает крупные инвестиционные проекты в Арктике, в том числе, на шельфе. Особое значение мы уделяем экологическому сопровождению нашей деятельности. Мы уверены, что освоение Арктики не должно влиять на ее уникальное природное разнообразие. Именно поэтому все наши активы здесь работают по принципу "нулевого сброса". Компания также ведет очистку арктических территорий от загрязнений прошлых лет и реализует новые проекты по изучению и сохранению экосистемы региона", — приводится в сообщении комментарий председателя правления "Газпром нефти" Александра Дюкова.
Нарвал - один из редких видов китообразных в Арктике. Исследователям до сих пор неизвестна численность вида, границы и особенности его обитания в российских водах, места размножения, протяженность маршрутов миграции.
000000
Обсудить 0
Газпром нефтьНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Российские космические корабли Союз и Прогресс на фоне нашей планеты
Ирина Огнева: хочется, чтобы первым в космосе родился российский ребенок
РИА
Новости
Всероссийский выставочный центр (ВДНХ). Вид на фонтан и Центральный павильон. Архивное фото
На ВДНХ открылся пресс-центр Форума социальных инноваций регионов
Тигр
Ученые насчитали не менее 13 тигров, обитающих в ЕАО
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
ПСБ представит на "Армии 2019" систему дистанционного обслуживания для ОПК
Лента
новостей
Полигон твердых бытовых отходов
Тюменские власти направят более 100 млн рублей на ликвидацию свалок
Проект Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области
На площадке Ржевского мемориала завершены свайные работы
Коридор в больнице
Новую областную детскую больницу построят в Оренбурге к 2022 году
Американская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2
Договор между СССР и США о ликвидации РСМД
Лондон
Москва может не дождаться от Лондона здравомыслия
Постановка хореографа и постановщика Линь Хуайминя
Известный тайваньский постановщик завершает карьеру спектаклем в России
Иваново, Россия
Ивановские власти не намерены лишать господдержки "мнимых" бедных
Производство большегрузных самосвалов на заводе БелАЗ
В России планируют производить самосвалы БелАЗ
Выступление Президентского оркестра в Александровском саду
В Александровском саду состоялся концерт Президентского оркестра
Самолет Airbus A321 авиакомпании Аэрофлот взлетает в международном аэропорту
Аэрофлот подтвердил звание лучшего авиаперевозчика в Восточной Европе
Отделение Промсвязьбанка в Москве
Промсвязьбанк проведет на "Армии-2019" круглый стол с предприятиями ОПК
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04Власти сообщили о нормализации ситуации в Чемодановке после конфликта
11:57МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса в среду
11:54Польша может обратиться в суд за компенсацией за "грязную" нефть в "Дружбе"
11:49Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов
11:47Акцию с табличками устроили политтехнологи, заявила вице-мэр Екатеринбурга
11:47Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
11:46Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн
11:46Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
11:45В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца
11:43В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
Лента новостейМолния