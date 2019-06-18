Ученые обнаружили популяцию нарвалов у Земли Франца-Иосифа

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. В ходе первой экспедиции проекта "Нарвал. Легенда Арктики", инициированного компанией "Газпром нефть", ученые зафиксировали в районе Земли Франца-Иосифа группы нарвалов общей численностью более 30 особей, сообщает пресс-служба компании.

Полевые исследования редкого морского животного, проведенные в течение четырех недель учеными Института проблем экологии и эволюции РАН имени А. Н. Северцова в рамках полярной экспедиции "Трансарктика-2019", зафиксировали популяции нарвалов у островов Карла-Александра и Джексона. По мнению исследователей, регистрация сразу нескольких материнских групп в одной акватории - крайне важное событие. Предположительно, воды архипелага служат местообитанием репродуктивной части популяции, говорится в сообщении.

Как отметили в "Газпром нефти", исследование станет основой программы изучения редких китообразных в российской Арктике до 2022 года.

"Нарвал. Легенда Арктики" является экологическим проектом масштабной программы компании "Газпром нефть" — "Время Арктики". Проект позволит оценить состояние популяции "морского единорога" в западном секторе арктической зоны России, определить численность и границы распространения вида, а также сформировать программу по сохранению "краснокнижного" китообразного из Красной книги. До настоящего времени комплексные исследования этого вида не проводились.

"Газпром нефть" активно развивает крупные инвестиционные проекты в Арктике, в том числе, на шельфе. Особое значение мы уделяем экологическому сопровождению нашей деятельности. Мы уверены, что освоение Арктики не должно влиять на ее уникальное природное разнообразие. Именно поэтому все наши активы здесь работают по принципу "нулевого сброса". Компания также ведет очистку арктических территорий от загрязнений прошлых лет и реализует новые проекты по изучению и сохранению экосистемы региона", — приводится в сообщении комментарий председателя правления "Газпром нефти" Александра Дюкова.