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РИА Новости

Физики из России через год завершат самую точную проверку теорий Эйнштейна

Вчера, 16:18
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© Фото : public domainАльберт Эйнштейн
Альберт Эйнштейн
© Фото : public domain
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Завершение работы зонда "Спектр-Р" и прекращение наблюдений в рамках интерферометра "Радиоастрон" не помешает российским физикам максимально строго проверить теорию относительности Эйнштейна. Первые итоги этих экспериментов будут опубликованы примерно через год, рассказал Юрий Ковалев, научный координатор проекта.

"Наши коллеги запрашивали два-три года на ведение подобных наблюдений, и они их получили. Эта задача была сформулирована практически сразу во время старта проекта, однако ее техническая реализация потребовала дополнительной работы и настройки наземного оборудования, из-за чего наблюдения начались не сразу", — отметил ученый.

"Радиоастрон", помимо наблюдений за сверхдалекими галактиками и черными дырами, занимался решением еще одной крайне важной задачи, в которой объектом наблюдений выступали не далекие объекты космоса, а сам космический аппарат. Он проводил самую строгую и далекую на сегодняшний день проверку так называемого принципа эквивалентности — одной из основ общей теории относительности Эйнштейна.
Этот принцип, в самом общем и упрошенном виде, гласит, что частицы света, обладающие разной длиной волны, должны прибыть к Земле в одно и то же время, даже если они прошли через мощные гравитационные поля на пути от далекой звезды или другого объекта. Аналогичным образом должны вести себя и другие вещи, начиная с шаров и пушинок из знаменитых опытов Галилея и заканчивая сгустками энергии.
Физик-теоретик Альберт Эйнштейн
5 декабря 2018, 14:48
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Принцип эквивалентности уже неоднократно проверялся при помощи зондов Gravity Probe A и пары европейских аппаратов "Галилео", и сегодня мало кто сомневается в том, что он действительно работает в "нормальных" условиях. С другой стороны, ученые пока не до конца уверены в том, соблюдается ли он в самых экстремальных уголках космоса — в "семьях" нейтронных звезд или в окрестностях черных дыр.
По этой причине физики и астрономы продолжают проверять выкладки Эйнштейна, наблюдая или за далекими сверхкомпактными объектами, или организуя новые, более точные и тщательные тесты принципа эквивалентности в околоземном пространстве. Один из последних и наиболее чувствительных экспериментов такого рода проводился на борту зонда "Спектр-Р", космической части "Радиоастрона".
Используя сверхточные атомные часы, созданные российскими учеными из Нижнего Новгорода (Время-Ч) для синхронизации работы "РадиоАстрона" с наземными станциями слежения и телескопами, физики несколько лет проверяли один из краеугольных камней теории относительности Эйнштейна, надеясь превзойти точность замеров Gravity Probe A примерно в десять раз, достигнув отметки в 0,001%.

"Конечно, если ваш телескоп работает, то никакой ученый в здравом уме никогда не скажет, что ему полностью хватает данных. С технической точки зрения, эти замеры были очень сложными для нас, они накладывали множество ограничений и требований на всю систему, с чем мы в итоге успешно справились. Собрано достаточное количество данных", — продолжает Ковалев.

При этом, прекращение работы "Радиоастрона", по словам астрофизика, не сильно помешало работе этой научной группы, так как повышению точности замеров больше всего препятствовали систематические погрешности наблюдений, а не недостаточный объем накопленных данных.

"Как мы понимаем, коллеги успешно разобрались с этими проблемами, что стало для нас большим прорывом. Дальше нужно усреднить данные, и мы ожидаем, что точность наших замеров на порядок превзойдет результаты наблюдений на Gravity Probe A", — отметил астрофизик.

Окончательные результаты этих проверок принципа эквивалентности, а также первые научные публикации, по словам научного координатора "Радиоастрона", следует ожидать примерно через год, когда физики закончат обработку и анализ данных. Эти замеры или подтвердят выкладки Эйнштейна или же откроют мир "новой физики" для ученых, что даст серьезный толчок для дальнейшего развития науки, заключил Ковалев.
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