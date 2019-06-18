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РИА Новости

МЭР попросило Минздрав доработать "антитабачную концепцию"

Вчера, 16:04
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© Фото : Валерия МишинаЗапрет на курение в кафе и ресторанах в Москве
Запрет на курение в кафе и ресторанах в Москве
© Фото : Валерия Мишина
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости/Прайм. Механизмы реализации "антитабачной концепции" Минздрава РФ остаются неясными, проект концепции носит рамочный характер, заявили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.
Согласно имеющемуся в распоряжении РИА Новости письму Минздрава РФ, министерство просит правительство продлить до 1 августа срок внесения в кабмин проекта распоряжения об утверждении "антитабачной концепции". Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай в конце мая говорил, что доработанную концепцию внесут в правительство до 1 сентября.
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Минздрав в своем письме указывал, что в середине мая доработанный проект концепции был направлен на согласование в заинтересованные федеральные ведомства. В частности, Минэкономразвития и Минфин представили замечания к проекту.
"Минэкономразвития России указало на необходимость доработки концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2019-2035 годы и дальнейшую перспективу в части приведения его в соответствие с федеральным законом... "О стратегическом планировании в Российской Федерации", - прокомментировали в МЭР.
"В связи с тем, что проект концепции носит общий рамочный характер, механизмы ее реализации остаются неясными", - отметили в министерстве.
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Вместе с тем, по мнению ведомства, снижение распространенности потребления табака среди населения, а также связанных с этим заболеваемости и смертности, является важной задачей, решение которой окажет положительное влияние на демографическую ситуацию в РФ.
"В этой связи Минэкономразвития России поддерживает необходимость реализации комплекса мер, направленных на снижение распространенности потребления табака среди населения", - подчеркнули в пресс-службе.
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