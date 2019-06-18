МЭР попросило Минздрав доработать "антитабачную концепцию"

Запрет на курение в кафе и ресторанах в Москве

© Фото : Валерия Мишина Запрет на курение в кафе и ресторанах в Москве

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости/Прайм. Механизмы реализации "антитабачной концепции" Минздрава РФ остаются неясными, проект концепции носит рамочный характер, заявили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.

Согласно имеющемуся в распоряжении РИА Новости письму Минздрава РФ, министерство просит правительство продлить до 1 августа срок внесения в кабмин проекта распоряжения об утверждении "антитабачной концепции". Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай в конце мая говорил, что доработанную концепцию внесут в правительство до 1 сентября.

Минздрав в своем письме указывал, что в середине мая доработанный проект концепции был направлен на согласование в заинтересованные федеральные ведомства. В частности, Минэкономразвития и Минфин представили замечания к проекту.

"Минэкономразвития России указало на необходимость доработки концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2019-2035 годы и дальнейшую перспективу в части приведения его в соответствие с федеральным законом... "О стратегическом планировании в Российской Федерации", - прокомментировали в МЭР.

"В связи с тем, что проект концепции носит общий рамочный характер, механизмы ее реализации остаются неясными", - отметили в министерстве.

Вместе с тем, по мнению ведомства, снижение распространенности потребления табака среди населения, а также связанных с этим заболеваемости и смертности, является важной задачей, решение которой окажет положительное влияние на демографическую ситуацию в РФ.