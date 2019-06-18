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РИА Новости

Эксперты не увидели предпосылок "социального взрыва" в России

Вчера, 12:52
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пока предпосылок для "социального взрыва" и роста социальной напряженности в России нет, но это не значит, что нужно успокаиваться, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин в программе "Познер" на Первом канале сказал, что не исключает "социального взрыва", если уровень бедности в России не замедлит рост. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проблема снижения доходов населения в России есть, но оценивать ее гипертрофированно неверно.
Как пояснил замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров, социальные явления, особенно такие резкие, трудно предсказуемы. По его словам, есть общества, где люди очень долго живут, имея достаточно низкий уровень жизни, и никаких всплесков социальной активности не предвидится, а есть общества, которые резко реагируют на самые незначительные изменения уровня жизни.
"Поэтому я бы не брался предсказать некий социальный взрыв, можно говорить о росте социальной напряженности. Пока и этого не видно, потому что тот же уровень бедности сейчас стабилизировался. То есть лучше люди не живут, но и сильно хуже они тоже не живут", - сказал Назаров.
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Он отметил, что это "не значит, что нужно успокаиваться". В случае достижения цели майских указов президента РФ Владимира Путина по снижению бедности в два раза, это улучшит психологический климат в обществе, считает собеседник агентства. Как ранее заявил Песков, социальный эффект от реализации нацпроектов должен быть уже в этом году. По его словам, "об этом говорят все расчеты, в том числе, которые публикуются Минэкономразвития".
Назаров также напомнил, что большая часть бедных в России – это семьи с детьми. По его мнению, сейчас меры по поддержке семей с детьми затрагивают слишком узкую категорию семей - до трех лет. "Эту программу надо расширять, но вот вопрос, где найти на нее ресурсы... Сейчас я бы не делал основную ставку в борьбе с бедностью на экономический рост, а делал бы больше ставку именно на помощь со стороны государства", - добавил он.
По словам профессора кафедры ЮНЕСКО Института государственной службы и управления РАНХиГС Ольги Астафьевой, "все прекрасно понимают, что прямая взаимосвязь существует между этими двумя факторами: факторами понижения уровня достатка людей и фактором социального напряжения". "Ничего нового я здесь абсолютно не вижу", - сказала эксперт.
По ее мнению, граждане понимают, что трудности могут быть связаны с правильным регулированием экономических процессов, созданием рабочих мест, а не исключительно повышением зарплат. Сейчас, добавила она, следует разобраться, в каких сферах средства расходуются неэффективно.
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