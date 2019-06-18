Воробьев поручил разобраться с долгами на подмосковном хлебокомбинате

Ранее в пресс-службе подмосковного главка СК РФ сообщили РИА Новости, что возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам "Сергиево-Посадского хлебокомбината" в Подмосковье, которые, по данным СМИ, объявили голодовку. Следствием установлено, что с января по июнь 2019 года руководство предприятия умышленно не выплачивало заработную плату работникам хлебокомбината, в результате чего общая задолженность невыплаченной заработной платы превысила 14 миллионов рублей.