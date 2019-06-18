Дата заседания совместной комиссии по СВПД не согласована, заявил Рябков

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дата заседания совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий пока не согласована, но Москва поддерживает идею проведения этой встречи, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет, пока ничего не назначено. Как раз это одна из проблем, связанная с нынешней ситуацией, что не получается согласовать это мероприятие, хотя мы выступаем в пользу проведения", - заявил он журналистам.
16 июня, 18:24СВПД не имеет альтернативы, заявили в российском Совбезе
Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.
В этой связи Тегеран дал оставшимся участникам СВПД 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
Накануне представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Иран способен превысить уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой, в течение 1-2 дней и в конце июня превысит предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.