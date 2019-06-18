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РИА Новости

Дата заседания совместной комиссии по СВПД не согласована, заявил Рябков

Вчера, 12:09
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дата заседания совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий пока не согласована, но Москва поддерживает идею проведения этой встречи, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет, пока ничего не назначено. Как раз это одна из проблем, связанная с нынешней ситуацией, что не получается согласовать это мероприятие, хотя мы выступаем в пользу проведения", - заявил он журналистам.
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В этой связи Тегеран дал оставшимся участникам СВПД 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
Накануне представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Иран способен превысить уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой, в течение 1-2 дней и в конце июня превысит предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
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