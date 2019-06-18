В банке "Открытие" объяснили, для чего фотографируют клиентов

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Банк "Открытие" фотографирует клиентов в момент оформления продукта, чтобы снизить риски мошеннических операций, пояснили в банке в ответ на запрос РИА Новости.

Ранее во вторник газета " Коммерсант " со ссылкой на жалобы клиентов в интернете написала, что банк "Открытие" в обязательном порядке требует сдать биометрические данные, чтобы открыть вклад или завести дебетовую карту. По данным издания, с подобным столкнулись и клиенты "Почта банка": физлицу, отказавшемуся сдать биометрию, будет предоставлен лимитированный набор услуг.

"В данном случае речь идет не о сборе биометрических данных, а о стандартной процедуре идентификации клиента с помощью фото, которая была введена несколько лет назад. Фотографирование клиентов в момент оформления продукта - широко распространенная практика среди большинства крупнейших российских банков", - сообщили в банке. В "Открытии" пояснили, что данная процедура преследует две цели.

Во-первых, согласно требованиям российского законодательства, банки обязаны идентифицировать своих клиентов, сообщили в пресс-службе. При этом выбор сведений и документов, необходимых для этого, остается на усмотрение самих кредитных организаций.

"Во-вторых, наличие базы фотоснимков позволяет снизить риски мошеннических операций: например, в случаях, когда имеют место попытки оформить кредит или забрать деньги с депозита по чужому паспорту. При работе с клиентом операционист сможет проверить не только документы, но и идентифицировать клиента визуально, сопоставляя фото в базе данных и внешность посетителя допофиса", - объяснил банк.