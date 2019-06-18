В банке "Открытие" объяснили, для чего фотографируют клиентов

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Банк "Открытие" фотографирует клиентов в момент оформления продукта, чтобы снизить риски мошеннических операций, пояснили в банке в ответ на запрос РИА Новости.
Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на жалобы клиентов в интернете написала, что банк "Открытие" в обязательном порядке требует сдать биометрические данные, чтобы открыть вклад или завести дебетовую карту. По данным издания, с подобным столкнулись и клиенты "Почта банка": физлицу, отказавшемуся сдать биометрию, будет предоставлен лимитированный набор услуг.
"В данном случае речь идет не о сборе биометрических данных, а о стандартной процедуре идентификации клиента с помощью фото, которая была введена несколько лет назад. Фотографирование клиентов в момент оформления продукта - широко распространенная практика среди большинства крупнейших российских банков", - сообщили в банке. В "Открытии" пояснили, что данная процедура преследует две цели.
Во-первых, согласно требованиям российского законодательства, банки обязаны идентифицировать своих клиентов, сообщили в пресс-службе. При этом выбор сведений и документов, необходимых для этого, остается на усмотрение самих кредитных организаций.
"Во-вторых, наличие базы фотоснимков позволяет снизить риски мошеннических операций: например, в случаях, когда имеют место попытки оформить кредит или забрать деньги с депозита по чужому паспорту. При работе с клиентом операционист сможет проверить не только документы, но и идентифицировать клиента визуально, сопоставляя фото в базе данных и внешность посетителя допофиса", - объяснил банк.
Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля 2018 года - единая биометрическая система позволит банкам предоставлять россиянам удаленные услуги. Изначально планировалось, что до конца 2019 года такой сервис должен предоставляться во всех отделениях российских банков. Позже ЦБ объявил, что хочет продлить срок начала сбора биометрии для банков с базовой лицензией до 31 декабря 2020 года.