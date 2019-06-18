В Раде попросили созвать СНБО из-за продажи канала ZIK окружению Медведчука

КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Фракция Верховной рады Украины "Народный фронт" требует от президента Владимира Зеленского созвать Совет национальной безопасности и обороны для обсуждения угроз информационной безопасности страны в связи с покупкой окружением главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Фракция Верховной рады Украины "Народный фронт" требует от президента Владимира Зеленского созвать Совет национальной безопасности и обороны для обсуждения угроз информационной безопасности страны в связи с покупкой окружением главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука телеканала ZIK , заявил глава фракции Максим Бурбак.

"Фракция народного фронта обращается к президенту Владимиру Зеленскому с призывом безотлагательно созвать заседание СНБО для рассмотрения вопроса об угрозе информационной безопасности", - заявил Бурбак на заседании согласительного совета парламентских фракций во вторник.

Украинский политик, владелец телеканалов NewsOne и "112 Украина" Тарас Козак, который на досрочных выборах в парламент Украины идет десятым номером в списке партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", 14 июня заявил, что приобрел телеканал ZIK с его телевизионными вещателями - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации", а также о создании на базе трех телеканалов информационного медиахолдинга "Новости". В знак протеста, ряд журналистов и редакторов уволились с телеканала.