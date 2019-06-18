Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T11:38Z
https://ria.ru/20190618/1555659582.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155511/00/1555110047_0:71:2994:1756_1036x0_80_0_0_f31707b587a4a7e5e9fb2c0b74e574bb.jpg
РИА Новости

В Раде попросили созвать СНБО из-за продажи канала ZIK окружению Медведчука

Вчера, 11:38
1313
© РИА Новости / СтрингерЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Фракция Верховной рады Украины "Народный фронт" требует от президента Владимира Зеленского созвать Совет национальной безопасности и обороны для обсуждения угроз информационной безопасности страны в связи с покупкой окружением главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука телеканала ZIK, заявил глава фракции Максим Бурбак.
"Фракция народного фронта обращается к президенту Владимиру Зеленскому с призывом безотлагательно созвать заседание СНБО для рассмотрения вопроса об угрозе информационной безопасности", - заявил Бурбак на заседании согласительного совета парламентских фракций во вторник.
Вадим Рабинович
17 июня, 15:27
В Раде призыв главы "1+1" к бойкоту украинских телеканалов назвали кошмаром
Украинский политик, владелец телеканалов NewsOne и "112 Украина" Тарас Козак, который на досрочных выборах в парламент Украины идет десятым номером в списке партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", 14 июня заявил, что приобрел телеканал ZIK с его телевизионными вещателями - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации", а также о создании на базе трех телеканалов информационного медиахолдинга "Новости". В знак протеста, ряд журналистов и редакторов уволились с телеканала.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%. Согласно данным исследования центра "Социс" партию "Оппозиционный блок" готовы поддержать 1% респондентов, а рейтинг "Оппозиционной платформы – За жизнь" составляет 7,7%.
2160001
Виктор МедведчукСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
Алибасов дал первое после своего отравления интервью
РИА
Новости
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ
Лента
новостей
На Марсе обнаружили след от мощного взрыва
На Марсе обнаружили след от мощного взрыва
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
Киркоров рассказал о "жесткой посадке" самолета в Москве
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Названы самые популярные курорты на Азовском море
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Басманном суде
Российские приставы могут получить особый статус и пенсию в 45 лет
Принц Уильям
Полицейский, сопровождавший принца Уильяма и его жену Кейт, сбил женщину
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов
Жириновский предложил представить Зюганова к госнаграде
На автозаправочной станции
Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский рассказал, как начнет разговор с Путиным при встрече
Зенитные ракетные комплексы С-400
СМИ: США хотят ввести новые санкции против Турции за покупку С-400
Многофункциональный истребитель Су-57
В Минобороны рассказали о преимуществах вооружения Су-57
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса в среду
11:54Польша может обратиться в суд за компенсацией за "грязную" нефть в "Дружбе"
11:49Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов
11:47Акцию с табличками устроили политтехнологи, заявила вице-мэр Екатеринбурга
11:47Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
11:46Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн
11:46Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
11:45В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца
11:43В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
Лента новостейМолния