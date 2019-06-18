МВД Молдавии попросил прокуратуру снять неприкосновенность с Плахотнюка

КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе направил запрос в Генеральную прокуратуру, в котором требует привлечь к ответственности членов Конституционного суда и начать процедуру снятия депутатской неприкосновенности с Владимира Плахотнюка.

"Обращаюсь в генеральную прокурору в связи с совершением судьями Конституционного суда Поалелунжь Михаем, Апольски Раисой, Артуром Решетниковым, Гурин Корнелиу, Бэиешу Аурелом и Запорожсан Вячеславом преступлений, связанных с попыткой узурпации власти в государстве - действиями, совершенными с целью узурпации или насильственного удержания государственной власти судьями Конституционного суда в нарушение положений Конституции Республики Молдова... Прошу снятия депутатской неприкосновенности с Владимира Плахотнюка", - говорится в обращении Нэстасе, опубликованном агентством Sputnik Moldova

Глава МВД считает, что судьи КС должны быть отправлены в отставку.

Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. Сейчас он лидер Демократической партии страны. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России.