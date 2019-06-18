Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T11:17Z
https://ria.ru/20190618/1555658652.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155547/41/1555474157_0:255:2785:1822_1036x0_80_0_0_ac4416f5560c054a5009fc729674441b.jpg
РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

МВД Молдавии попросил прокуратуру снять неприкосновенность с Плахотнюка

11:17
82
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
Владимир Плахотнюк. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе направил запрос в Генеральную прокуратуру, в котором требует привлечь к ответственности членов Конституционного суда и начать процедуру снятия депутатской неприкосновенности с Владимира Плахотнюка.
"Обращаюсь в генеральную прокурору в связи с совершением судьями Конституционного суда Поалелунжь Михаем, Апольски Раисой, Артуром Решетниковым, Гурин Корнелиу, Бэиешу Аурелом и Запорожсан Вячеславом преступлений, связанных с попыткой узурпации власти в государстве - действиями, совершенными с целью узурпации или насильственного удержания государственной власти судьями Конституционного суда в нарушение положений Конституции Республики Молдова... Прошу снятия депутатской неприкосновенности с Владимира Плахотнюка", - говорится в обращении Нэстасе, опубликованном агентством Sputnik Moldova.
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Вчера, 15:37
Премьер Молдавии попросила граждан сообщать о преступлениях Плахотнюка
Глава МВД считает, что судьи КС должны быть отправлены в отставку.
Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. Сейчас он лидер Демократической партии страны. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
15 июня, 08:13
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
210000
Обсудить 0
Политический кризис в МолдавииВладимир ПлахотнюкМолдавияВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский рассказал, как начнет разговор с Путиным при встрече
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасова выписали из больницы
Кадры перехвата истребителями Су-27 американских бомбардировщиков B-52
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Самолет авиакомпании Azur Air
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Лента
новостей
Смартфон iPhone
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
Снимите это! Неудачные и странные образы звезд "Кинотавра"
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Магазин Xiaomi в Москве
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Российский истребитель Су-27 во время перехвата американского бомбардировщика В-52Н
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Флаги Германии, России и ЕС
Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в "предательстве"
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Жена убитого в Чемодановке рассказала подробности массовой драки
Последствия пожара в селе Усть-Ималка Ононского района Забайкальского края
МЭР предложило изымать землю за нескошенную траву и мусор
Чернобыльская АЭС
Западные журналисты испугались "человека-мотылька" в небе над Чернобылем
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин
Кудрин не исключил "социального взрыва" в России
Владимир Зеленский
Зеленский поставил условия возвращения к "нормандскому формату"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:27Политологи рассказали о возможных темах "Прямой линии" с Путиным
11:27Фрегат "Адмирал Горшков" прошел Панамский канал
11:26Космический телескоп "Спектр-М" планируют запустить в начале 2030-х годов
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:20В Крыму пообещали до четверга решить проблему с остановкой газозаправок
11:18В "Газпроме" прокомментировали возможную задержку по "Северному потоку — 2"
11:18"Газпром" рассчитывает, что "Северный поток — 2" запустят вовремя
11:17МВД Молдавии попросил прокуратуру снять неприкосновенность с Плахотнюка
11:17В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
11:16Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке
11:11Конституционный суд уточнил процедуру получения разрешений на митинги
11:09В Калужской области три человека погибли при пожаре в жилом доме
11:07В Уфе представили новые российские средства борьбы с дронами
11:04"Газпром" продолжит переговоры о будущем транзите газа через Польшу
11:03Нападение на исполнительного директора Фонда кино в Москве попало на видео
11:02В Италии арестовали глав фирмы, ремонтировавшей рухнувший мост в Генуе
11:00Исполнительный директор Фонда кино рассказал подробности нападения на него
10:56В Нижегородской области ребенок сломал руку на батуте
10:55В Индонезии 17 человек погибли при кораблекрушении
10:55Российские приставы могут получить особый статус и пенсию в 45 лет
Лента новостейМолния