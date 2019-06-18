Конституционный суд уточнил процедуру получения разрешений на митинги

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Конституционный суд России запретил органам власти отказывать в проведении публичных мероприятий, немотивированно ссылаясь на то, что их организаторы не определили формы и методы обеспечения общественного порядка, передаёт корреспондент РИА Новости.

По оценке КС, тот факт, что организатор публичного мероприятия указал в уведомлении способы обеспечения общественного порядка, которые, по мнению властей, не отвечают требованиям законодательства, "ни при каких обстоятельствах не может освобождать соответствующий орган от рассмотрения поданного уведомления".