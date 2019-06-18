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РИА Новости

Конституционный суд уточнил процедуру получения разрешений на митинги

11:11
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаседание Конституционного суда в Санкт-Петербурге
Заседание Конституционного суда в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заседание Конституционного суда в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Конституционный суд России запретил органам власти отказывать в проведении публичных мероприятий, немотивированно ссылаясь на то, что их организаторы не определили формы и методы обеспечения общественного порядка, передаёт корреспондент РИА Новости.
По оценке КС, тот факт, что организатор публичного мероприятия указал в уведомлении способы обеспечения общественного порядка, которые, по мнению властей, не отвечают требованиям законодательства, "ни при каких обстоятельствах не может освобождать соответствующий орган от рассмотрения поданного уведомления".
"По результатам данного рассмотрения он обязан направить организатору мотивированные предложения об изменении (дополнении, уточнении) таких форм и методов, и в случае принятия им этих предложений – не препятствовать проведению заявленного публичного мероприятия", - говорится в материалах суда.
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Конституционный суд РФПолитика
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