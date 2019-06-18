Муниципалитетам Поморья увеличат субсидии на ремонт дорог

АРХАНГЕЛЬСК, 18 июн – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания на июньской сессии рассмотрят законопроект, который предусматривает увеличение субсидии на обслуживание и ремонт местных дорог, говорится в пресс-релизе собрания депутатов.

Предлагается, начиная с 2019 года, увеличить субсидии сельским районам на обслуживание и ремонт дорог общего пользования в два раза – с существующих 10% до 20% от объема собираемого в регионе транспортного налога на физических лиц. По словам председателя комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Сергея Моисеева, принятие законопроекта позволит обеспечить своевременное проведение муниципальными образованиями дорожных работ.

"В 2019 году за счет дополнительных поступлений транспортного налога объем областного дорожного фонда на предоставление муниципалитетам субсидий увеличен на 33,3 миллиона рублей и составил 66,5 миллиона рублей. Поэтому реализация законопроекта не потребует новых затрат областного бюджета. Дополнительные средства позволят муниципалитетам планировать свои расходы и объемы необходимых работ", – цитируется в сообщении председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева.

В 2020-2021 годах правительство региона аналогичные суммы планирует привлечь за счет уменьшения расходов областного бюджета на капитальный и текущий ремонт дорог по маршруту Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень в рамках областной госпрограммы "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы)".