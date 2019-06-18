В Ижевске экс-полицейского осудили на семь лет за сфабрикованное дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Бывший сотрудник полиции Ижевска, сфабриковавший дело о сбыте марихуаны, осужден на 7 лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба управления судебного департамента в Удмуртской республике.
Суд установил, что в феврале 2016 года заместитель начальника отдела полиции для улучшения показателей сфальсифицировал уголовное дело о якобы имевшем место сбыте марихуаны. Для этого он попросил знакомого забрать наркотики из его тайника, а затем выдать их сотрудникам полиции, заявив, что он якобы приобрел их у 52-летнего мужчины. Кроме того, замначальника полиции подбросил марихуану в одежду задержанного.
Сфальсифицированные материалы оперативно-розыскных мероприятий послужили основанием для возбуждения уголовного дела и заключения потерпевшего под стражу. Уголовное преследование в отношении мужчины продолжалось девять месяцев, из них более двух месяцев мужчина содержался под стражей.
"Суд признал подсудимого виновным в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и хранении наркотиков и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд лишил экс-полицейского права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.
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