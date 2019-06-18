Прокуратура признала законной передачу Карагинского острова под охотугодья

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн – РИА Новости. Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура после проверки подтвердила законность передачи охотничьих угодий на Карагинском острове за чуть более чем 15 тысяч рублей.

Ранее в СМИ появилась информация о сдаче в аренду на 49 лет охотничьего угодья, границы которого совпадают с береговой линией Карагинскинского острова, находящегося в Беринговом море у восточного берега Камчатки. Отмечалось, что за лот компания заплатила 15 тысяч 120 рублей, при этом остров включен в список водно-болотных угодий международного значения для сохранения животного мира – водоплавающих птиц; также на нем ведут деятельность две родовые общины коренных малочисленных народов Севера из Карагинского района Камчатки. Организовать проверку по этому поводу тогда поручил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, также к генпрокурору РФ Юрию Чайке с соответствующей просьбой обращались депутаты Госдумы. Впоследствии пресс-служба регионального правительства сообщила о законности процедуры передачи острова.

В надзорном ведомстве отметили, что в январе 2018 года агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края было организовано проведение аукциона на заключение соглашений на несколько угодий, включая остров Карагинский. "Решение о проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения принято агентством в пределах полномочий… Серьёзных нарушений норм федерального законодательства при организации и проведении аукциона, заключении охотхозяйственного соглашения не установлено", - говорится в релизе.

В прокуратуре не подтвердили информацию о незаконном занижении первоначальной цены аукциона и последующей ежегодной платы, а также значительной площади переданных угодий.

"Для Камчатского края ставка платы за использование лесных участков для осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства составляет 0,03 рубля (три копейки) за 1 гектар лесного участка. С учетом того, что использование территории острова Карагинский планируется охотпользователем без размещения объектов охотничьей инфраструктуры, первоначальная цена аукциона и ежегодная плата за пользование охотугодьями установлены в соответствии с федеральным законодательством", - добавили в надзорном ведомстве.