Видеомост Москва – Минск – Алматы о противодействии фальсификациям истории

Участники в Москве:
- председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;
- заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России, советник генерального директора МИА "Россия сегодня" Вероника КРАШЕННИКОВА;
- ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, профессор Дина АМАНЖОЛОВА.
В Минске:
- декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим ГИГИН;
- главный редактор портала IMHOclub.by Алексей ДЗЕРМАНТ.
В Алматы:
- историк, автор книги "1941. Брестская крепость. Казахстан" Лайла АХМЕТОВА;
- общественный деятель, внучка генерала И.В. Панфилова Айгуль БАЙКАДАМОВА.
Великая Отечественная война как фактор сплочения стран бывшего СССР занимает важнейшее место в современном общественном и научном дискурсе государств постсоветского пространства. В механизме противодействия фальсификациям истории Великой Отечественной войны, в сохранении исторической памяти огромную роль играют СМИ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;
- заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России, советник генерального директора МИА "Россия сегодня" Вероника КРАШЕННИКОВА;
- ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, профессор Дина АМАНЖОЛОВА.
В Минске:
- декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим ГИГИН;
- главный редактор портала IMHOclub.by Алексей ДЗЕРМАНТ.
В Алматы:
- историк, автор книги "1941. Брестская крепость. Казахстан" Лайла АХМЕТОВА;
- общественный деятель, внучка генерала И.В. Панфилова Айгуль БАЙКАДАМОВА.
Великая Отечественная война как фактор сплочения стран бывшего СССР занимает важнейшее место в современном общественном и научном дискурсе государств постсоветского пространства. В механизме противодействия фальсификациям истории Великой Отечественной войны, в сохранении исторической памяти огромную роль играют СМИ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/