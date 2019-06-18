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РИА Новости

Видеомост Москва – Минск – Алматы о противодействии фальсификациям истории

09:29
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19 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в формате видеомоста Москва – Минск – Алматы на тему: "Народы бывшего Советского Союза: вместе в Великой войне и Великой Победе".
Участники в Москве:
- председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;
- заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России, советник генерального директора МИА "Россия сегодня" Вероника КРАШЕННИКОВА;
- ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, профессор Дина АМАНЖОЛОВА.

В Минске:
- декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим ГИГИН;
- главный редактор портала IMHOclub.by Алексей ДЗЕРМАНТ.

В Алматы:
- историк, автор книги "1941. Брестская крепость. Казахстан" Лайла АХМЕТОВА;
- общественный деятель, внучка генерала И.В. Панфилова Айгуль БАЙКАДАМОВА.

Великая Отечественная война как фактор сплочения стран бывшего СССР занимает важнейшее место в современном общественном и научном дискурсе государств постсоветского пространства. В механизме противодействия фальсификациям истории Великой Отечественной войны, в сохранении исторической памяти огромную роль играют СМИ.

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