Глава Адыгеи призвал снизить риски неосвоения денег по нацпроектам

КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Риски отставания от графиков и неосвоения средств, выделяемых на реализацию национальных проектов, нужно максимально снизить, заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе совещания.
Как сообщает пресс-служба главы республики, для эффективной реализации нацпроектов Кумпилов потребовал от подчиненных консолидации усилий и синхронизации работы всех ведомств. "На выполнение нацпроектов выделяются существенные средства. Необходимо их своевременно и эффективно осваивать, используя также свои внутренние ресурсы и резервы. Нужно максимально снизить риски неосвоения средств: вся деятельность должна идти по графику, по возможности – с его опережением", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе совещания с подчиненными.
Сообщается, что кроме распоряжений по вопросам реализации нацпроектов, глава республики дал поручения по вопросам лекарственного обеспечения, особенно для льготных категорий граждан, жилищного строительства, развития транспортной и инженерной инфраструктуры.
В завершение Кумпилов напомнил о персональной ответственности руководителей органов власти за исполнение поручений и достижение целевых показателей национальных проектов, информирует его пресс-служба.