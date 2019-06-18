Глава Адыгеи призвал снизить риски неосвоения денег по нацпроектам

Как сообщает пресс-служба главы республики, для эффективной реализации нацпроектов Кумпилов потребовал от подчиненных консолидации усилий и синхронизации работы всех ведомств. "На выполнение нацпроектов выделяются существенные средства. Необходимо их своевременно и эффективно осваивать, используя также свои внутренние ресурсы и резервы. Нужно максимально снизить риски неосвоения средств: вся деятельность должна идти по графику, по возможности – с его опережением", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе совещания с подчиненными.