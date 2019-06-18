Путин приветствовал участников форума по безопасности под эгидой СБ России

УФА, 18 июн - РИА Новости. Международные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, ежегодно проводимые в России, полностью доказали свою востребованность и эффективность для противодействия глобальным вызовам, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам юбилейной десятой такой встречи, открывшейся во вторник в Уфе.

Приветствие главы российского государства на открытии встречи зачитал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"За прошедшее десятилетие ваш форум, проводимый под эгидой Совета безопасности Российской Федерации, в полной мере доказал свою востребованность и эффективность, обеспечивая диалог по вопросам противодействия глобальным вызовам. Дискуссии на столь высоком уровне дают хорошую возможность для обмена наработанным опытом, аналитической и оперативной информацией, для расширения профессиональных контактов", - говорится в приветствии.

Президент России отметил, что повестка нынешнего форума, как всегда, весьма насыщена, в фокусе внимания - актуальные проблемы, требующие совместных решений и коллективных действий; речь, прежде всего, о борьбе с гибридными и террористическими угрозами, о преодолении последствий вооруженных конфликтов и гуманитарных катастроф, а также об обеспечении информационной безопасности.

"Рассчитываю, что ваше общение будет содержательным и результативным, поможет достижению нашей общей цели - созданию надежной, гибкой, неделимой и равной для всех системы безопасности на региональном и глобальном уровне", - добавил Путин.

Подобные многосторонние встречи проводятся ежегодно по инициативе Совета безопасности РФ в одном из городов России. Предыдущие встречи прошли в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Улан-Удэ, Грозном, Тверской области и дважды в Сочи. В прошлом году на конференции в Сочи присутствовали три делегации от разных подразделений Организации Объединенных Наций, представители из 118 стран мира.