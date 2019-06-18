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РИА Новости

Военные ВВО ликвидировали крупный лесной пожар в Бурятии

04:12
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ЧИТА, 18 июн – РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в Заиграевском районе Бурятии вместе с сотрудниками МЧС ликвидировали пожар на 500 гектаров, сообщила пресс-служба ВВО.
"Военнослужащие с использованием авторазливочных станций АРС-14 в течение нескольких дней боролись с природной стихией. Используя раздаточный пистолет РП-5 авторазливочной станции, военнослужащие сбивали пламя, тушили верховой и низовой пожары, в некоторых районах осуществляли проливку территории для предотвращения повторного возгорания сухой травы и деревьев", - говорится в сообщении.
Кроме этого, специалисты РХБ защиты подвозили воду пожарным расчетам МЧС.
"В настоящее время два очага природного лесного пожара на площади более 500 гектаров ликвидированы полностью, военнослужащие вернулись в пункт постоянной дислокации. Для борьбы с огнем привлекалось более 20 военнослужащих, задействовано восемь единиц техники", - добавили в пресс-службе ВВО.
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