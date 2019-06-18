Военные ВВО ликвидировали крупный лесной пожар в Бурятии

"Военнослужащие с использованием авторазливочных станций АРС-14 в течение нескольких дней боролись с природной стихией. Используя раздаточный пистолет РП-5 авторазливочной станции, военнослужащие сбивали пламя, тушили верховой и низовой пожары, в некоторых районах осуществляли проливку территории для предотвращения повторного возгорания сухой травы и деревьев", - говорится в сообщении.

"В настоящее время два очага природного лесного пожара на площади более 500 гектаров ликвидированы полностью, военнослужащие вернулись в пункт постоянной дислокации. Для борьбы с огнем привлекалось более 20 военнослужащих, задействовано восемь единиц техники", - добавили в пресс-службе ВВО.