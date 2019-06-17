В России планируют производить самосвалы БелАЗ

МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Минск и Москва прорабатывают пилотный проект по организации на территории РФ предприятия по выпуску карьерных самосвалов БелАЗ с участием ОАО "Автодизель" и "Силовые машины", сообщил в понедельник госсекретарь Союзного государства (СГ) Григорий Рапота.

"Согласованная промышленная политика реализуется на основе развития производственно-технологической кооперации, создания крупных совместных производства по выпуску машиностроительной продукции. В частности, Минпромторг России и Минэкономики Белоруссии прорабатывают пилотный проект по производству на российской территории карьерных самосвалов ОАО "БелАЗ" с участием ОАО "Автодизель" и ОАО "Силовые машины", - рассказал Рапота в ходе заседания 56-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.