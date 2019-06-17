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РИА Новости
Союзное государство

В России планируют производить самосвалы БелАЗ

Вчера, 12:30
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПроизводство большегрузных самосвалов на заводе БелАЗ
Производство большегрузных самосвалов на заводе БелАЗ
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Минск и Москва прорабатывают пилотный проект по организации на территории РФ предприятия по выпуску карьерных самосвалов БелАЗ с участием ОАО "Автодизель" и "Силовые машины", сообщил в понедельник госсекретарь Союзного государства (СГ) Григорий Рапота.
"Согласованная промышленная политика реализуется на основе развития производственно-технологической кооперации, создания крупных совместных производства по выпуску машиностроительной продукции. В частности, Минпромторг России и Минэкономики Белоруссии прорабатывают пилотный проект по производству на российской территории карьерных самосвалов ОАО "БелАЗ" с участием ОАО "Автодизель" и ОАО "Силовые машины", - рассказал Рапота в ходе заседания 56-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
Госсекретарь сообщил, что считает перспективными кооперационные проекты по производству дорожно-строительной техники "Амкодор-Брянск" в Брянской области и лесозаготовительной техники "Амкодор-Онега" в Карелии, автомобильной техники на газомоторном топливе в Челябинской области с участием ОАО "МАЗ".
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Союзное государствоЭкономика
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