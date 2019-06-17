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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

В Александровском саду состоялся концерт Президентского оркестра

Вчера, 19:20
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© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Выступление Президентского оркестра в Александровском саду
Выступление Президентского оркестра в Александровском саду
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 17 июня. – РИА Новости. 15 июня в Александровском саду у Итальянского грота выступил Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации, сообщили РИА Новости организаторы Фестиваля
Выступление у Итальянского грота началось с "Военного марша" Георгия Свиридова из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина "Метель". Затем прозвучал вальс Арчибальда Джойса "Воспоминание". По словам дирижёра, заслуженного артиста Российской Федерации, полковника Евгения Никитина, этот вальс из XIX - начала XX века, когда в городах Российской империи зародилась традиция выступления духовых оркестров в садах и парках.

"Наш оркестр особенный, уникальный. Мы выполняем различные задачи, прежде всего обеспечиваем государственные протокольные мероприятия на территории Московского Кремля, в том числе приёмы по случаю визитов глав иностранных государств и иностранных делегаций", - сказал Евгений Никитин.

Музыканты исполнили попурри "Классика в обработке", а также "Дефиле-марш" на темы мюзикла Фредерика Лоу "Моя прекрасная леди". Парковую тему продолжили вальс Матвея Блантера "В городском саду" и ностальгический пасодобль Энрике Сантеухини "Рио-рита". Прозвучали также "Катюша" и "Полька-галоп" Андрея Петрова из кинофильма "О бедном гусаре замолвите слово".
Оркестр попрощался с публикой знаменитым маршем Василия Агапкина "Прощание славянки", и Евгений Никитин, обращаясь к зрителям, сказал: "Мы ждём вас на Фестивале "Спасская башня", будем рады видеть вас. В этом году совместно с Президентским полком Российской Федерации мы представим новую программу".
Выступление оркестра Военного университета Минобороны РФ в парке Музеон
Вчера, 13:09
В парке "Музеон" выступил оркестр Военного университета Минобороны
"Сегодняшнее выступление нашего оркестра предваряет замечательное музыкальное событие – Фестиваль "Спасская башня", который пройдёт с 23 августа по 1 сентября, – сказала полковник Вера Крылова. – Приглашаю всех на Фестиваль, где зрителей ждёт встреча с великолепными музыкальными коллективами нашей страны и других государств. Желаю всем ярких, интересных впечатлений", - дополнила она.
Программа "Военные оркестры в парках" с 2016 года проводится по инициативе Дирекции Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы в лице Департамента культуры города.
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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Фестиваль "Спасская башня"Москва
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