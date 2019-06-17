Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T22:07Z
https://ria.ru/20190617/1555648737.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155204/30/1552043033_2:502:2631:1981_1036x0_80_0_0_1518890b0a4df9d2015dbcab9d3a71a0.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

От минометного огня боевиков погибли 11 жителей провинции Алеппо

Вчера, 22:07
366
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Алеппо
Ситуация в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Боевики обстреляли из минометов населенный пункт Кудехи в сирийской провинции Алеппо, погибли 11 мирных жителей, 15 ранены, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"Населенный пункт Кудехи провинции Алеппо подвергся минометному обстрелу с позиций боевиков террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*) в районе населенного пункта Хан-Туман. В результате обстрела погибло 11 и ранено 15 мирных жителей", - сказал он.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
Кроме того, боевики обстреляли населенные пункты провинций Латакия и Хама.
Добавляется, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Дарайя (провинция Дамаск) и одну благотворительную акцию в районе Могамбо (город Алеппо).
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
000151
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииСирияВ мире
Рекомендуем
Ситуация в Саудовской Аравии
Йеменские хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали удар боевиков по госпиталю в Сирии военным преступлением
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси
Генпрокуратура Египта выяснит причину смерти Мурси
Флаги стран-участников БРИКС
Бразилия ожидает участия Путина в саммите БРИКС
Лента
новостей
Вид на Москву
"Ответ последует": в России прокомментировали размещение сил НАТО в Польше
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко обвинила премьера и главу "Нафтогаза" в "банкротстве" ГТС Украины
Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Британские истребители сопроводили российские военные самолеты над Балтикой
Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев
Посол Бразилии анонсировал визит Медведева в страну
Студия, где снимали Гарри Поттера
В США аттракцион по мотивам "Гарри Поттера" вызвал ажиотаж
Вскрытие показало, что найденную мертвой в Испании девочку из России убили
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США прекратят программы помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу
Личные вещи учащегося во время единого государственного экзамена
В Госдуме предложили подумать о централизованной закупке ручек для ЕГЭ
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде раскритиковали позицию Зеленского по Донбассу
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США "не удивлены" заявлению Ирана о готовности нарастить производство урана
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон хочет обсудить с Медведевым продление отмены пошлин
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
Лента новостейМолния