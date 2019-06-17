От минометного огня боевиков погибли 11 жителей провинции Алеппо

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Боевики обстреляли из минометов населенный пункт Кудехи в сирийской провинции Алеппо, погибли 11 мирных жителей, 15 ранены, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"Населенный пункт Кудехи провинции Алеппо подвергся минометному обстрелу с позиций боевиков террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*) в районе населенного пункта Хан-Туман. В результате обстрела погибло 11 и ранено 15 мирных жителей", - сказал он.
Кроме того, боевики обстреляли населенные пункты провинций Латакия и Хама.
Добавляется, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Дарайя (провинция Дамаск) и одну благотворительную акцию в районе Могамбо (город Алеппо).
* Террористическая группировка, запрещенная в России.