На Урале ввели в эксплуатацию крупнейший выставочный комплекс

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Крупнейший на Урале выставочный комплекс - конгресс-центр международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО" - введен в эксплуатацию, сообщает в понедельник департамент информполитики Свердловской области.

"Семнадцатого июня конгресс-центр МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", строительство которого вела компания "Синара-Девелопмент" (входит в Группу Синара), введен в эксплуатацию. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало разрешение, подтверждающее готовность объекта для проведения мероприятий и приема гостей. Конгресс-центр станет основной площадкой для проведения Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS), который пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля этого года", - говорится в сообщении.

Конгресс-центр общей площадью около 42 тысяч квадратных метров расширит возможности МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Для бизнес-мероприятий предусмотрены 13 конференц-залов и 26 переговорных с оборудованием для синхронных переводов на восемь языков.

"С вводом в эксплуатацию конгресс-центра Екатеринбург обрел новую прекрасную площадку, которая способна обеспечить проведение на самом высоком уровне самых разных мероприятий - от саммитов до концертов мировых звезд. Сегодня мы можем констатировать, что Свердловская область готова принимать Глобальный саммит производства и индустриализации", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова.

Уникальной особенностью комплекса является многофункциональный зал вместимостью до 5 тысяч человек. Здесь можно проводить крупные международные конгрессы, форумы, концерты мировых звезд, спортивные поединки, цирковые и театрализованные шоу. Организация мероприятий в различных форматах возможна благодаря трансформации сцены и партера: предусмотрена бличерная система кресел и подъемно-опускная платформа, позволяющая оперативно конфигурировать зал под задачи мероприятий.