Постпред России в Вене ответил на обвинения США по ядерным испытаниям

Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. Архивное фото

Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов назвал фейком обвинения США в адрес РФ в нарушении моратория на ядерные испытания.

"Сильнейшим ударом для договора (о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – ред.) стали отказ США от ратификации ДВЗЯИ и решение о поддержании в готовности потенциала для возможного возобновления ядерных испытаний. Но вместо того чтобы пересмотреть это опрометчивое решение, Соединенные Штаты недавно вбросили в публичное пространство фейковую новость о "несоблюдении" Россией ее добровольного моратория на проведение ядерных испытаний", - заявил Ульянов, выступая на 52-й сессии подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

Как отметил Ульянов, эта фейковая новость существует в двух вариантах.

"Вначале – это было в последних числах мая – высокопоставленный чиновник Пентагона заявил о проведении Россией таких испытаний с оговоркой "возможно". 13 июня от имени правительства США было сделано другое заявление, в котором о ядерных испытаниях уже без всяких оговорок говорилось как о совершившемся факте", - добавил он.

Москва хотела бы услышать разъяснения США, с чем связана "столь стремительная эволюция оценок – от предположения до безапелляционного утверждения", заявил Ульянов.