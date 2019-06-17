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РИА Новости

Постпред России в Вене ответил на обвинения США по ядерным испытаниям

Вчера, 21:04
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов назвал фейком обвинения США в адрес РФ в нарушении моратория на ядерные испытания.
"Сильнейшим ударом для договора (о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – ред.) стали отказ США от ратификации ДВЗЯИ и решение о поддержании в готовности потенциала для возможного возобновления ядерных испытаний. Но вместо того чтобы пересмотреть это опрометчивое решение, Соединенные Штаты недавно вбросили в публичное пространство фейковую новость о "несоблюдении" Россией ее добровольного моратория на проведение ядерных испытаний", - заявил Ульянов, выступая на 52-й сессии подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).
Как отметил Ульянов, эта фейковая новость существует в двух вариантах.
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"Вначале – это было в последних числах мая – высокопоставленный чиновник Пентагона заявил о проведении Россией таких испытаний с оговоркой "возможно". 13 июня от имени правительства США было сделано другое заявление, в котором о ядерных испытаниях уже без всяких оговорок говорилось как о совершившемся факте", - добавил он.
Москва хотела бы услышать разъяснения США, с чем связана "столь стремительная эволюция оценок – от предположения до безапелляционного утверждения", заявил Ульянов.
"Ожидаем также предоставления американской стороной конкретных фактов, подтверждающих сделанные ею заявления. В случае отсутствия таковых нашим заокеанским партнерам следовало бы принести России свои извинения и дезавуировать голословные утверждения", - подчеркнул он.
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Михаил УльяновРоссияСШАБезопасностьВ мире
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