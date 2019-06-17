Кудрин считает арест основателя Baring Vostok "шоком для экономики"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июн - РИА Новости. Дело в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви показало бизнесу России, что "планка безопасности изменилась и стала еще более рискованной", его арест стал "шоком для экономики", заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в программе "Познер" на Дело в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви показало бизнесу России, что "планка безопасности изменилась и стала еще более рискованной", его арест стал "шоком для экономики", заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в программе "Познер" на Первом канале

Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО.

"Я считаю это (арест Калви) серьезной проблемой и шоком для экономики. Потому что все мы ощутили, и особенно бизнес, что планка безопасности изменилась, то есть стала еще более рискованной. Потому что это очень известный человек, он больше 80 проектов реализовал в стране на несколько миллиардов долларов, он аккумулировал чужие ресурсы и вкладывал их в проекты в России. Он хорошей репутацией пользуется", - сказал Кудрин.

По его словам, "если такие люди попадают за решетку еще до суда, до того как разобрались", значит не исполняются решения президента Владимира Путина о поддержке бизнеса и благоприятном инвестклимате в России. "О таких вещах президент три года говорит в своих посланиях. Получается, те, кто работает в этой среде, в том числе в правоохранительных органах, кто их курирует, не исполняет эти решения. Я только сегодня смотрел, что готовится постановление Верховного суда, которое может отменить срок давности по всем налоговым преступлениям. Это значит, что все компании как бы на минное поле снова заводятся",- сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты отметил, что сейчас, по его мнению, более 50% предпринимателей уверены, что "бизнес делать опасно, а 2/3 считают, что суды необъективны, несправедливы". Кудрин добавил, что российский союз промышленников и предпринимателей сразу сделал заявление по ситуации с Калви. "Больше того, они (члены союза) провели этическую комиссию, на которую вызвали участников спора вместе с Калви и уже определили им зону риска, если они не исправят положение и не урегулируют этот спор без суда", - сказал Кудрин.