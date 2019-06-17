Губернатор Рязанской области призвал повышать доступность медицинских услуг

Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме

РЯЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Рязанская область должна повышать качество медицинских услуг и их доступность для населения, заявил губернатор Николай Любимов на открытии фельдшерско-акушерского пункта в рабочем поселке Старожилово.

Николай Любимов поздравил жителей Старожилово с открытием современного ФАПа и подчеркнул, что президентом РФ Владимиром Путиным поставлена важнейшая задача по увеличению продолжительности жизни и рождаемости, снижению смертности. Во многом достижению этих целей способствует развитие медицины в районах, строительство фельдшерско-акушерских пунктов.

"Этот ФАП был здесь жизненно необходим. Он охватывает порядка 1550 человек, которые проживают в округе, в том числе 250 детей. Нам необходимо повышать качество и доступность медицинских услуг, чтобы людям не приходилось добираться по много километров до районных больниц", – сказал Любимов.

Губернатор отметил, что в прошлом году в регионе было построено рекордное количество ФАПов – 10, в текущем планируется открыть еще 15. Не менее важная задача – ремонт и оснащение районных больниц, а также обеспечение учреждений здравоохранения в районах квалифицированными врачами и фельдшерами. По словам главы региона, дополнительные возможности для развития отрасли, обеспечения населения качественными и доступными медицинскими услугами дает реализация профильного национального проекта.

Глава региона ознакомился с новым зданием и оснащением ФАПа, который ранее размещался в арендованном помещении, и пообщался с медицинскими специалистами. Строительство и оснащение нового здания велось за счет средств федерального и областного бюджетов. Помимо помещений для приема пациентов, предусмотрены процедурный и акушерский кабинеты, комната для хранения лекарств, стерилизационная. ФАП оснащен медицинской мебелью и оборудованием, что позволяет оказывать медпомощь по современным стандартам. В частности, имеются электрокардиограф, портативный аппарат искусственной вентиляции легких, современный анализатор уровня сахара крови.