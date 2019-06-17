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РИА Новости
Рязанская область

Губернатор Рязанской области призвал повышать доступность медицинских услуг

Вчера, 20:24
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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РЯЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Рязанская область должна повышать качество медицинских услуг и их доступность для населения, заявил губернатор Николай Любимов на открытии фельдшерско-акушерского пункта в рабочем поселке Старожилово.
Николай Любимов поздравил жителей Старожилово с открытием современного ФАПа и подчеркнул, что президентом РФ Владимиром Путиным поставлена важнейшая задача по увеличению продолжительности жизни и рождаемости, снижению смертности. Во многом достижению этих целей способствует развитие медицины в районах, строительство фельдшерско-акушерских пунктов.
"Этот ФАП был здесь жизненно необходим. Он охватывает порядка 1550 человек, которые проживают в округе, в том числе 250 детей. Нам необходимо повышать качество и доступность медицинских услуг, чтобы людям не приходилось добираться по много километров до районных больниц", – сказал Любимов.
Губернатор отметил, что в прошлом году в регионе было построено рекордное количество ФАПов – 10, в текущем планируется открыть еще 15. Не менее важная задача – ремонт и оснащение районных больниц, а также обеспечение учреждений здравоохранения в районах квалифицированными врачами и фельдшерами. По словам главы региона, дополнительные возможности для развития отрасли, обеспечения населения качественными и доступными медицинскими услугами дает реализация профильного национального проекта.
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Глава региона ознакомился с новым зданием и оснащением ФАПа, который ранее размещался в арендованном помещении, и пообщался с медицинскими специалистами. Строительство и оснащение нового здания велось за счет средств федерального и областного бюджетов. Помимо помещений для приема пациентов, предусмотрены процедурный и акушерский кабинеты, комната для хранения лекарств, стерилизационная. ФАП оснащен медицинской мебелью и оборудованием, что позволяет оказывать медпомощь по современным стандартам. В частности, имеются электрокардиограф, портативный аппарат искусственной вентиляции легких, современный анализатор уровня сахара крови.
В зону обслуживания входят пять улиц рабочего поселка Старожилово, деревни Вороново, Дроздово, Новоселки, Ромоданово и хутор Ромоданово. На обслуживаемом участке также находятся школа, детский сад, дом культуры, ряд организаций и предприятий.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
14 июня, 19:10
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовЗдоровье - ОбществоРязанская областьОбщество
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